Tento rok vymeň bežné darčeky za niečo skutočne zmysluplné.

Čo darovať pod stromček? Bloom Robbins ti ponúka produkty plné vitamínov, minerálov a lásky k starostlivosti. Tento rok tak vymeň bežné darčeky za niečo skutočne zmysluplné. Pre mužov sú ideálne relaxačné vitamíny s Ashwagandhou na zníženie stresu alebo gumíky na kvalitný spánok. Pre ženy zasa luxusná vlasová starostlivosť. Prekvap svojich blízkych niečím, čo im prinesie pohodu a krásu každý deň. Tieto produkty si dokonca zamilovalo aj množstvo známych dám a influenceriek, ktoré túžia po krásnych a zdravých vlasoch.

Zdroj: Bloom Robbins

Ideálne darčeky pre NEHO:

Stress No More Gummies

Pre všetkých mužov, ktorí zažívajú hektické dni je ideálnym darčekom výživový doplnok Stress No More. Tieto vitamíny vo forme gumíkov obsahujú Ashwagandhu a medovku, ktoré podľa popisov produktu pomáhajú znižovať stres a únavu.

Benefity:

Znižujú stres a podporujú psychickú pohodu

Zlepšujú koncentráciu a pamäť

Pomáhajú s uvoľnením po náročnom dni a podporujú zdravú sexualitu

Zdroj: Bloom Robbins

Best Sleep Ever Gummies

Ak hľadáš darček pre kamaráta, partnera, manžela či otca, ktorý má problém zaspať alebo nepozná pokojný spánok a v noci sa budí, tieto gumíky s melatonínom sú ideálnou voľbou. Skracujú dobu zaspávania a zlepšujú kvalitu spánku.

Benefity:

Pomáhajú rýchlejšie zaspať

Zmierňujú únavu a podporujú regeneráciu

Prinášajú relax a vnútorný pokoj

Zdroj: Bloom Robbins

Dokonalé darčeky pre ŇU:

Love Is in the Hair Gummies

Tieto vitamíny na vlasy v podobe chutných gumíkov sú bestsellerom Bloom Robbins. Sú ideálne pre ženy, ktoré túžia po krásnych dlhých vlasoch ale aj pre tie, ktoré chcú svoje vlasy posilniť, ozdraviť a dodať im lesk. Love Is in the Hair vo forme gumových jednorožcov s 11 vitamínmi a 4 minerálnymi látkami si tvoje vlasy zamilujú.

Benefity:

Podpora rastu vlasov a zníženie vypadávania

Výživa pokožky hlavy

Posilnenie a regenerácia vlasov

Growth & Scalp Hair Serum

Sérum na vlasy s rozmarínom a kofeínom je podľa produktového webu skvelým pomocníkom na stimuláciu rastu vlasov a výživu vlasovej pokožky. Jeho prírodné zloženie kombinuje účinné ingrediencie ako rozmarín, kofeín, aloe vera a probiotiká. Sérum vyživuje vlasovú pokožku, posilňuje vlasové vlákna od korienkov a stimuluje ich rast. Výsledkom sú hustejšie, silnejšie a zdravšie vlasy, ktoré žiaria vitalitou. Ideálne pre každého, kto túži eliminovať vypadávanie vlasov a podporiť ich prirodzený rast!

Benefity:

Stimulácia rastu a redukcia vypadávania

Posilnenie vlasových vlákien

Upokojenie citlivej vlasovej pokožky

Kompletná starostlivosť o vlasy

Growth & Nourish Shampoo a Conditioner

Túžiš po hydratovaných vlasoch plných života? Šampón a kondicionér z tohto radu sú nabité výživnými olejmi, ktoré regenerujú vlasy a chránia ich pred poškodením. Tieto produkty obsahujú najúčinnejšie zložky pre zdravé a krásne vlasy. Kokosový olej, arganový olej a bambucké maslo vyživujú vlasy zvnútra, zvyšujú ich pevnosť, lesk a chránia pred poškodením. Kofeín zase stimuluje rast vlasov a bojuje proti ich vypadávaniu, pričom D-panthenol dokáže opraviť už poškodené vlasy.

Benefity:

Intenzívna hydratácia a lesk

Posilnenie vlasov a redukcia lámavosti

Stimulácia rastu a ochrana pred poškodením

Zdroj: Bloom Robbins

Hairlastic Mask

Ak chceš dopriať svojej partnerke, mame či kamarátke vlasy, ako od kaderníka, stačí ak jej podaruješ Hairlastic. Táto maska s ricínovým a arganovým olejom dodáva vlasom pružnosť a elasticitu. Je ideálna pre suché, krepovité vlasy, ktoré potrebujú regeneráciu. Hairlastic vlasy zjemní, hydratuje, eliminuje ich krepovitosť a dodá im lesk.

Benefity:

Hydratácia a lesk už po prvom použití

Zníženie krepovitosti a lámavosti

Výživa a posilnenie vlasových vlákien

Prečo darovať Bloom Robbins?

Vianočné darčeky od Bloom Robbins sú viac než len produkty – sú to momenty oddychu a starostlivosti o seba. Či už hľadáš niečo na odbúranie stresu alebo na podporu krásy, v tejto ponuke nájdeš to pravé pre každého. Daruj tento rok zdravie a pohodu, zabalené v luxusnej starostlivosti.

Zdroj: Bloom Robbins