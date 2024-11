Okrem toho na Instagrame vysielali živé vysielanie zo zoologickej záhrady.

Americké prezidentské voľby pozorne sledovali nielen Američania, ale aj celý svet. Pre mnohých boli mimoriadne stresujúce a pred televíznymi obrazovkami strávili hodiny, čakajúc na víťaza. Obľúbená meditačná aplikácia Calm si preto v médiách zaplatila netradičnú reklamu. Investovali do 30 sekúnd ticha a na tento čas prerušili vysielanie.

Reklamy spustili v televíziách CNN a ABC. Bežali počas dňa hneď niekoľkokrát a pre divákov mali byť priestorom na to, aby lepšie zvládli stres. „To ticho je vlastne to, čo ľudí priláka. V tomto chaose sme všetci spolu a my vám len hovoríme, aby ste sa zhlboka nadýchli a mali chvíľu pre seba. Tešíme sa, ako to bude rezonovať,“ povedali tvorcovia aplikácie pred spustením reklamy. Ich vyjadrenie cituje portál Fast Company.

Okrem toho ovládli aj sociálne siete. Počas volebného dňa na Instagrame vysielali livestream v spolupráci so zoologickou záhradou v San Diegu. „Váš Instagram feed bude v tento deň extrémne chaotický a hlučný. Je teda skvelé mať vo svojom kanáli pandu či tučniaka,“ opísal ich zámer tvorca aplikácie.

Prezidentské voľby vyhral ex-prezident Donald Trump. Zvíťazil v boji proti viceprezidentke a demokratickej kandidátke Kamale Harris.