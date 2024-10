Tip na výlet: Navštív Zlín, mesto s autentickou architektúrou, útulnými kaviarňami a odkazom Tomáša Baťu

Objav atmosféru mesta, ktorého zakladateľ inšpiroval svet obchodu ďaleko za hranicami Európy.

Zlín ťa prekvapí kombináciou moderných kaviarní, industriálnych kulís a jedinečných architektonických pamiatok. Môžeš tam ísť napríklad na predĺžený víkend a nudiť sa nebudeš. Tu je zoznam atrakcií, ktoré si nenechaj ujsť.

Káva a chill

Zlín má slušnú kaviarenskú scénu. Začni klasikou – kaviareň Továrna ponúka jedinečnú kombináciu industriálneho interiéru s pohodovou atmosférou. Je to miesto, kde sa môžeš zastaviť na kávu, pracovať alebo len tak chillovať. Keď ťa premôže hlad, navštív Bistrotéku Valachy v Obchodnom dome, kde podávajú lokálne potraviny s moderným nádychom.

Štýlové retro

Zlín je neodmysliteľne spojený s Tomášom Baťom, vizionárom, ktorý mal štýl skôr, než to bolo trendy. Jeho značku nájdeš všade. Svoju prehliadku začni pri Pamätníku Tomáša Baťu. Architektonický skvost, ktorý vzdáva hold zakladateľovi baťovského impéria. Aj keď ťa história na prvý pohľad nezaujíma, atmosféra ťa vtiahne.

Za klasickým zlínskym industrializmom sa vyber do továrenského komplexu v centre mesta. Miestni obyvatelia priemyselnému komplexu nehovoria inak ako Svit. Tento názov dostala obuvnícka továreň po znárodnení za socializmu. Kým pred desiatimi rokmi to boli zlínske „Stínady", dnes ožívajú množstvom kaviarní, fitnescentier, bistier a galérií. V niektorých budovách sa však stále nachádza výroba – nielen obuvi.

Zdroj: Martin Bernard

Baťove domy: genius loci Zlína

Prejdi sa po pôvodných baťovských štvrtiach z tehlových domčekov. Je to tá najautentickejšia atmosféra Zlína, akú môžeš zažiť. Ponoríš sa do príbehov Zlínčanov, minulých aj súčasných. Tehlové domy sú stále obľúbeným miestom pre bývanie miestnych rodín.

Ikonický dom 21

To, čo nemôže vynechať nikto, kto navštívi Zlín, je ikonická 77 metrov vysoká administratívna budova 21. Tento zlínsky mrakodrap bol v 40. rokoch 20. storočia jedným z najvyšších v Európe. Okrem výhľadu na celé mesto zažiješ retro jazdu v paternosteri – výťahu, do ktorého naskočíš za jazdy.

Ak patríš k milovníkom architektúry, vystúp na 8. poschodí, ktoré bolo riaditeľské, a preskúmaj históriu Baťovho mesta a satelitných miest. Na prízemí mrakodrapu nájdeš ukážky pôvodných strojov, repliky nábytku z ohýbaných oceľových rúrok a jedinečnú mobilnú kanceláriu Jana Antonína Baťu umiestnenú vo výťahu.

Zdroj: Martin Bernard

Virtuálny sprievodca Zlínom

Nestrácaj čas dlhým plánovaním, virtuálni sprievodcovia ťa zavedú na všetky zaujímavé miesta. Zlín je v tomto smere pokročilý a má pre turistov niekoľko veľmi vydarených mobilných aplikácií. Či už ťa zaujíma urbanizmus, história alebo súčasná kultúra, aplikácia ZAM ponúka tematické trasy po architektonických zaujímavostiach a skrytých pokladoch tohto fascinujúceho mesta.



S aplikáciou Baťov Zlín sa môžeš vďaka virtuálnej realite vrátiť aj do obdobia rozkvetu Zlína. Interaktívny sprievodca ťa prevedie nielen historickými pamiatkami, ale odhalí aj zaujímavé príbehy o tom, ako Baťov odkaz ovplyvnil svet podnikania a moderného urbanizmu.

Baťovo myslenie pre budúce generácie

Zlín nie je len pamätníkom svojej zašlej slávy. Je to svieže mesto, do ktorého sa hrnú mladí ľudia, aby študovali na univerzite. Baťov odkaz je tu cítiť aj v prístupe k vzdelávaniu. Baťa školil svojich zamestnancov vo svojich závodoch a vo vlastných školách. Dnes tento prístup prevzala Nadácia Tomáša Baťu, ktorá dáva mladým ľuďom možnosť posúvať svoje schopnosti, učiť sa podnikavosti a nebáť sa prinášať nápady do súčasného sveta. Nadácia tiež sponzoruje mnohé kultúrne podujatia a organizuje prehliadky vily, v ktorej Tomáš Baťa žil so svojou rodinou.

Zdroj: Tomáš Novosad

Zlínske parky

Zlín je plný inšpirácie. Keď ťa omrzí architektonická prehliadka medzi továrňami a červenými tehlovými domami a budeš mať dosť skvelej kávy, nájdi si svoj kútik, kde to všetko môžeš vnímať, v jednom zo zlínskych parkov. Na jeseň majú skvelú atmosféru.

Vydaj sa po stopách baťovského odkazu a začni na www.batuvregion.cz.

