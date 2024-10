Aupark čoskoro otvorí nové priestory. Môžeš sa tešiť na zľavy do 50 % a najväčšiu Zaru na Slovensku

Exkluzívne zľavy môžeš získať v rámci WAU DAYS, ktoré začnú o niekoľko dní.

Aupark Bratislava vstupuje do novej éry. Rozšírené priestory, nové predajne a eko-inovácie ťa pozývajú na veľkolepé WAU DAYS, ktoré budú prebiehať od 24. do 27. októbra 2024. Čakajú ťa nielen zľavy v obchodoch, ale aj bohatý sprievodný program plný prehliadok, zážitkov a prekvapení. Príď objaviť všetko, čo nový Aupark ponúka.

Čo nájdeš v novom Auparku?

Aupark sa rozrástol o 9999 m2 a v tomto štedrom priestore prinesie nové vylepšené predajne. Značka Reserved sa presťahovala do nových priestorov s rozlohou viac ako 2400m2, čím sa zaradila medzi najväčšie predajne Reserved na Slovensku. Nájdeš tu všetko, od štýlových kúskov pre ženy, mužov, deti, až po doplnky, ktoré oživia tvoj šatník.

Čerešničkou na torte sú nové výhody, ako možnosť bezplatného doručenia online objednávky do predajne, 365 dní na vrátenie tovaru objednaného cez aplikáciu či uvítaciu zľavu 10 % pre nových používateľov aplikácie RESERVED.

Tešiť sa môžeš na nové priestory predajne Zara, ktorá prešla kompletnou rekonštrukciou a ponúkne viac ako 2500 m2 plných módy v unikátnom architektonickom koncepte, ktoré vytvorilo štúdio Zara Architecture. Okrem skvelého dizajnu prináša aj moderné technologické riešenia, ako automatizované vyzdvihovanie online objednávok do dvoch hodín v obchode, či schopnosť online vyhľadávania produktov v predajni. Táto Zara bude zároveň najväčšou prevádzkou na Slovensku.

Zdroj: aupark

V priestoroch sa predstaví aj vynovené a rozšírené H&M. Milovníci športovej módy ocenia novootvorenú predajňu JD Sport, kde nájdu tie najlepšie kúsky od svetových značiek ako Nike a Adidas. Na štýlový športový look budeš hneď ready.

LaCrema v novom šate ťa už teraz láka na šálku kávy v štýlovom prostredí, kde si vychutnáš každý dúšok s pocitom absolútneho pohodlia. A to je len začiatok. DM drogéria, ktorá sa po rozšírení stala najväčšou na Slovensku, ponúka bezkonkurenčný výber kozmetiky, hygienických potrieb a ekologických vychytávok. V moderných priestoroch lekárne Dr. Max nenájdeš len lieky, ale aj množstvo doplnkov pre dokonalú starostlivosť o tvoje zdravie.

Zdroj: aupark

WAU DAYS: Nákupy, koncerty a zábava

S novými priestormi štartujú aj WAU DAYS, ktoré ponúknu nielen exkluzívne zľavy až do 50 % v mnohých obchodoch, ale aj bohatý sprievodný program, ktorý si nesmieš nechať ujsť. Počas WAU DAYS sa môžeš tešiť na štýlové módne prehliadky, interaktívne beauty workshopy či technologické stánky, kde si vyskúšaš najnovšie trendy priamo na mieste.

24. októbra o 12:00 sa môžeš tešiť aj na tanečné vystúpenie Miňa Kereša a o 18:00 vyčarí jedinečnú atmosféru koncert Jany Kirschner.

Okrem toho ťa čaká aj mnoho ďalších prekvapení – rozšírené Cinema City s prémiovými kinosálami vybavenými komfortnými sedadlami recliner, či novootvorené gastro prevádzky ako Marani, kde si už koncom roka vychutnáš pravú chuť gruzínskej kuchyne.

Zdroj: aupark

Najväčšia zelená fasáda na Slovensku

Aupark však nie je len o móde a zábave. S otváraním novej časti prichádza aj inovatívna zelená fasáda, ktorá je najväčšou svojho druhu na Slovensku a v Českej republike, s plochou viac ako 600 m2.

Táto moderná ekologická realizácia prinesie do frekventovanej časti Bratislavy až 35 000 nových rastlín. Zelená fasáda zlepšuje kvalitu ovzdušia, znižuje prestup tepla do budovy, zachytáva prachové častice a výrazne znižuje hluk z okolia. Navyše podporuje biodiverzitu a slúži ako útočisko pre hmyz, vrátane včiel. V neposlednom rade, chodník vedľa fasády nadviaže na zeleň a vyrastie na ňom „lúka“ tak, aby chodník splynul so zelenou fasádou.

Zdroj: aupark

Vďaka týmto udržateľným prvkom a eko-efektívnym technológiám, ktoré sa pri expanzii aplikovali napríklad aj v nových predajniach Zara a Reserved, sa Aupark stáva nielen priestorom s fokusom na módu a zábavu, ale aj udržateľnosť.