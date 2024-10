Vymeň sychravé počasie za exotiku.

Podľa prieskumu spoločnosti Milka, až 57 % Slovákov počas prázdnin cestuje do zahraničia. Leto si chceme predĺžiť – záujem o cestovanie do zahraničia narastá aj počas jesenných, zimných a jarných prázdnin, kedy sú atraktívne predovšetkým exotické dovolenky.

Počasie vonku nám jasne naznačuje, že s teplotami nad 20 °C sa môžeme rozlúčiť. Čo tak si užiť tohtoročné zimné prázdniny na Mauríciu alebo Maledivách či v inej exotickej destinácii? Najlepšie na tom je, že táto dovolenka v hodnote 4 070 € ťa nemusí stáť ani cent. Okrem toho môžeš vyhrať 200 eur každý deň.

Súťaž trvá do 3. novembra. Žrebovanie o hlavnú výhru – exotickú dovolenku prebehne najneskôr do 6. novembra. Naopak, 200 eur môžeš vyhrať každý deň až do konca trvania súťaže. Všetky informácie nájdeš TU

Ilustračný obrázok. Zdroj: Unsplash / Xavier Coiffic

Takto sa zapojíš

Jediné, čo potrebuješ urobiť, je nájsť si chvíľku pre seba a dopriať si sladkú odmenu v podobe čokolády Milka. Nezabudni si odložiť pokladničný blok. Vychutnaj si aspoň jeden výrobok značky Milka a ten blažený zvuk „MMMMMMMMMM” nahraj do prihlasovacieho formulára na webe. Môžeš to urobiť aj cez počítač alebo telefón, to už je na tebe. Vyplň potrebné údaje, prilož ústa k mikrofónu a urob to najlepšie a najsladšie „MMMM,” aké dokážeš.

Máme pre teba niekoľko tipov na produkty, s ktorými ti nahrávanie pôjde naozaj jednoducho.

Milka MMMAX

Dobrej čokolády nie je nikdy dosť. Tí najväčší čokoholici určite ocenia naloženú tabuľku čokolády Milka v 300 gramovej verzii. Môžeš ochutnať príchute ako napríklad Milka Strawberry Cheesecake, Milka Oreo alebo Milka Toffee Wholenut.

Milka Cookies Sensations Choco Inside

Dá sa odolať mäkkučkej sušienke plnej čokoládového krému a kúskov čokolády na povrchu? K dokonalosti chýba už len pohár mlieka alebo šálka dobrej kávy. K tomu ešte deka, rozprávky v telke a upršané počasie. Znie to ako dokonalý víkend.