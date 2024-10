Vyšiel rebríček šťastia, ktorý hodnotí spokojnosť obyvateľov krajín za rok 2024. Slováci nie sú ani v top 30

Oproti minulému roku sa Slovensko prepadlo o 16 priečok.

Aj keď je šťastie relatívne, predsa len sa dá zmerať. Dokazuje to celosvetový rebríček šťastia, v ktorom Slováci obsadili 45. miesto. Hoci to nie je najhoršie, rozhodne máme priestor na zlepšenie. Ako na to? Predsa rozdávaním perlovo bieleho úsmevu.

Slováci potrebujú viac úsmevu

World Happiness Report, známy aj ako rebríček šťastia, pravidelne hodnotí spokojnosť obyvateľov sveta. Šťastie v krajine je posudzované na základe dĺžky života jej obyvateľov, HDP na obyvateľa, korupcie, sociálnej podpory, postojov v komunitách či slobody pri životných rozhodnutiach.

Oproti roku 2023 sa tak Slovensko prepadlo o 16 priečok. Hoci 45. miesto nie je najhoršie, nie je ani dôvodom na oslavu. K spokojnosti nám chýba ešte veľa, no začať môžeme aj úplnou drobnosťou – úsmevom, ktorý vyvolá pocit radosti a spokojnosti nielen v nás, ale aj v našom okolí.

Zdroj: Unsplash/Nik Shuliahin

Prečo by sme sa mali usmievať?

Úsmev je jedným z najjednoduchších a najprirodzenejších gest. Okrem toho, že rozžiari deň nášmu okoliu, má vplyv aj na naše fyzické či duševné zdravie. Keď sa usmievame, znižujeme hladinu stresových hormónov a tým zlepšujeme činnosť imunity. Ľudia, ktorí sa často usmievajú, sú menej náchylní na ochorenia súvisiace so stresom – srdcové choroby, vysoký krvný tlak či problémy s trávením.

Okrem toho, má úsmev výrazný vplyv na naše duševné zdravie – podporuje produkciu hormónov šťastia a tým znižuje aj riziko duševných ochorení. „V skutočnosti úsmev ovplyvňuje omnoho viac životných oblastí, ako by sme predpokladali. Štúdie ukazujú, že ľudia, ktorí sa často usmievajú bývajú šťastnejší, zdravší a vykazujú vyššiu úroveň sebavedomia a sebaúcty. Bývajú úspešnejší v práci, nakoľko lepšie zvládajú záťažové situácie a ľahšie odolávajú stresu. Smerom k okoliu pôsobia prístupnejšie a dôveryhodnejšie, čím ľahšie nadväzujú a udržujú medziľudské vzťahy,“ vysvetľuje terapeutka online terapeutickej platformy Hedepy Andrea Fejová.

Zdroj: Unsplash/Jonas Verstuyft

Oslava Svetového dňa úsmevu s bielou perlou®

Svetový deň úsmevu oslavujeme každoročne v prvý októbrový piatok – tentok rok 6. októbra, a tak máš dokonalú príležitosť obdarovať svojich blízkych žiarivým úsmevom. Vďaka bielej perle môžeš tento rok darovať úsmev aj pacientom a lekárom z cievneho oddelenia v Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku.

„Kampaň k Svetovému dňu úsmevu organizujeme už niekoľko rokov. Jej cieľom je dať verným zákazníkom možnosť kúpiť si produkty v zľavnenej cene a vyčariť im tak úsmev na tvári. Zároveň sa vždy snažíme pomôcť aj niekomu, kto to naozaj potrebuje. Keďže sídlime v Kežmarku, rozhodli sme sa 3 % z tržieb darovať cievnemu oddeleniu v kežmarskej nemocnici, čím prispejeme na kúpu nového časenkového systému,“ predstavuje kampaň marketingová manažérka značky biela perla Inés Peško.

„Ambulancia cievnej chirurgie je exkluzívna ambulancia v regióne vzhľadom na nedostupnosť špecializácie v okolitých okresoch. Denne kvôli náročnosti vyšetrení vyšetríme len 12 pacientov – dospelých a detských. Záujem pacientov však niekoľkonásobne prevyšuje tento počet. Časenkový prístroj nám zlepší plánovanie vyšetrení, čo bude v konečnom dôsledku prínosom nielen pre pacientov ambulancie, ale aj pre personál,“ hovorí MUDr. Beáta Šoltýsová, námestníčka riaditeľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť.