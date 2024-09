Inovácie v pohybe: Ako lineárne jednotky POWER BELT menia automatizáciu

V POWER BELT sa špecializujeme na výrobu vysokokvalitných lineárnych jednotiek, ktoré sú nevyhnutné pre presné pohybové systémy a automatizáciu vo výrobných procesoch.

Naša lineárna technika je postavená na základe licencie od spoločnosti Limon Autotech Co. Ltd., čo nám umožňuje poskytovať riešenia na mieru pre našich zákazníkov s krátkymi dodacími lehotami – už do 7-9 pracovných dní.

Prečo si vybrať naše lineárne jednotky?

Naša široká ponuka zahŕňa lineárnu techniku s pohonmi na báze ozubeného remeňa a guľôčkovej skrutky. Okrem kvalitných produktov ponúkame aj online konfigurátor, ktorý vám umožňuje naplánovať a navrhnúť si riešenie podľa vašich špecifických požiadaviek. Tento nástroj vám okamžite poskytne 3D model vybraného produktu, ktorý si môžete stiahnuť, a navyše získať odhad ceny a času výroby.

Rýchle dodanie a profesionálny servis

Jednou z našich najväčších výhod je rýchlosť. Lineárne jednotky vieme vyrobiť a doručiť do 7-9 pracovných dní, pričom v prípade zložitejších viacosových systémov to môže byť 2-3 týždne. Naše produkty sú navyše podporované servisom a náhradnými dielmi, ktoré ponúkame priamo u nás v POWER BELT. Poskytujeme aj možnosť servisu priamo u nás na centrále v Budapešti, čo zaručuje rýchle riešenie akýchkoľvek problémov.

Zdroj: POWER BELT

Inovácie v našej výrobe

Za posledných 5 rokov sme vyvinuli a implementovali množstvo inovácií, ktoré zvyšujú efektivitu a spoľahlivosť našich lineárnych jednotiek. Jedným z našich najnovších riešení sú priestorovo úsporné a zosilnené jednotky HTO a HTC, ktoré zvládajú až o 50 % vyššie zaťaženie, pričom ich šírka je len o 25 % väčšia ako pri tradičných jednotkách. Lineárne vedenie týchto jednotiek umožňuje plynulý a spoľahlivý pohyb v rôznych priemyselných aplikáciách.

Tichší a presnejší chod

Na základe požiadaviek našich zákazníkov sme vyvinuli vlastný systém lineárneho pohonu EBD, ktorý výrazne znižuje hlučnosť a vibrácie lineárnych jednotiek. Vďaka tejto technológii sa nám podarilo znížiť hlučnosť približne o 10 decibelov, čo zaisťuje tichší a príjemnejší chod. Okrem toho, tento lineárny pohon umožňuje zvýšenú presnosť – z pôvodných ±0,05 mm na ±0,02 mm, čo je výhodné pre aplikácie, ktoré vyžadujú maximálnu precíznosť.

Bezpečnosť a spoľahlivosť

Naša ponuka zahŕňa aj lineárne jednotky vybavené pneumaticky ovládanými brzdami a aretačnými systémami, ktoré zaručujú bezpečnosť aj v prípade výpadku prúdu. Tento systém zabezpečuje ochranu pohybujúcich sa dielov a poskytuje stabilné pracovné body, čo je mimoriadne dôležité pri kritických aplikáciách.

Zdroj: POWER BELT

POWER BELT je správna voľba

Výroba lineárnych jednotiek v POWER BELT predstavuje spojenie moderných technológií, inovácií a dlhoročných skúseností. Naša lineárna technika je navrhnutá tak, aby spĺňala vysoké nároky zákazníkov, či už ide o presnosť, spoľahlivosť alebo rýchlosť dodania. Vďaka našej licencii a úzkej spolupráci s poprednými výrobcami, ako je Limon Autotech Co. Ltd., dokážeme ponúknuť riešenia, ktoré sú na mieru prispôsobené požiadavkám trhu.

Ak hľadáte efektívne a flexibilné riešenia pre automatizáciu a pohybové systémy, lineárne jednotky od POWER BELT sú tou správnou voľbou. Zaručujeme kvalitu, rýchlu výrobu a odbornú podporu, aby vaše projekty prebiehali hladko a bez komplikácií.