Návštevou neserióznej ambulancie môžeš prísť o zrak. Odborník vysvetľuje 5 varovných znakov, ako spoznáš zlú očnú kliniku

Ak sa chceš zbaviť okuliarov, radšej si dvakrát premysli, ku komu pôjdeš.

Rovnako, ako v prípade akejkoľvek služby, aj pri výbere očnej kliniky platí, že sú tí dobrí, tí lepší a potom tí, u ktorých si radšej nenechávať oči zoperovať. Na prvý pohľad sa môže zdať, že je všetko v poriadku – v recenziách samá pozitívna spätná väzba, na trhu sú niekoľko rokov, majú moderný laser, všade reklamu a dokonca aj viacero pobočiek po Slovensku. Ako máš teda vedieť, že niečo tu nehrá?

Nenechaj sa zlákať reklamou a nerieš len cenu operácie. Daj na svoj inštinkt, osobnú skúsenosť a nezabudni si preklepnúť lekárov, ktorí na klinike pracujú. Pri samotnej návšteve očnej kliniky sa zameraj na 5 varovných signálov, ktoré ti napovedia, že sedíš v nesprávnej ambulancii:

1. Lekár venuje vstupnému vyšetreniu len pár minút

Zodpovedný a skúsený lekár, ktorému ide o tvoju spokojnosť a zdravie, ti bude venovať svoj čas a pozornosť „Základom každej úspešnej operácie je precízne vstupné vyšetrenie pacienta, ktoré na našej klinike zahŕňa vyhodnotenie desiatok parametrov a nedá sa spraviť za 25 minút. Nedostatočné vyšetrenie môže viesť k tomu, že na zákrok sa dostane niekto, kto by ho nemal absolvovať. A v takýchto prípadoch sú možnosti nápravy veľmi obmedzené,“ upozorňuje primár Očnej kliniky NeoVízia Bratislava, MUDr. R. Piovarči.

2. Ponúkajú vstupné vyšetrenie aj operáciu v jeden deň

Je to lákavé – ráno prídeš na kliniku a ani nie o 2 hodiny odchádzaš domov bez okuliarov. Nemusíš dvakrát cestovať, takže ušetríš. Budeš to mať rýchlo za sebou a nebudeš strácať čas. Znie to však až príliš dobre na to, aby to mohla byť pravda a MUDr. Piovarči vysvetľuje, prečo.

„Nevyhnutnou súčasťou vstupného vyšetrenia je aj cykloplégia, čiže ľudovo nazývané rozkvapkanie očí. Jej následkom sa však nielen rozšíri zrenica, aby lekár mohol oko dôkladne vyšetriť, ale zmenia sa aj niektoré veľmi dôležité vlastnosti oka. Čo môže spôsobiť nepresnosti počas samotnej operácie.“ Primár pred takýmto nesprávnym postupom varuje a odporúča vyhnúť sa klinikám, ktoré takúto službu ponúkajú.

MUDr. Piovarči. Zdroj: NeoVizia

3. Každý je pre nich vhodným kandidátom

Ak má klinika len jediný typ laserového prístroja, prípadne robia len jednu metódu, mal by to byť pre teba jasný varovný signál. „Komplexné vstupné vyšetrenie nielen stanoví, či ste vhodný kandidát na laserovú operáciu, ale aj aký zákrok je pre vás najvhodnejší. Neexistuje jedna metóda, ktorá by vyhovovala každému,“ vysvetľuje MUDr. Piovarči.

Pokračuje: „Je potrebné brať do úvahy nielen zdravotný stav pacienta, ale aj jeho očakávania, potreby, nároky jeho zamestnania, koníčky či koľko času trávi za volantom, a podľa toho stanoviť ten najlepší postup pre pacienta z dlhodobého hľadiska. Nepúšťame sa do operácií, o ktorých vieme, že pacientovi neprinesú dostatočné zlepšenie a nebudú mať preňho očakávaný efekt,“ hovorí MUDr. Piovarči, ktorý vo svojej praxi vykonal už viac ako 25-tisíc operácií.

4. Chýba pooperačná starostlivosť

S lekárom by si nemal preberať len to, aké sú tvoje možnosti operácie a ich benefity a riziká, ale aj to, aký bude pooperačný postup. Predstava, že absolvuješ laserovú operáciu a očného lekára už neuvidíš, je mylná. Pre úspech operácie je pooperačná starostlivosť rovnako dôležitá ako operácia samotná.

„Prvú kontrolu po väčšine refrakčných operácií u nás pacient absolvuje už do 24 hodín. Vieme tak zaistiť, že v prípade komplikácií budeme mať dostatok času skorigovať nepriaznivý stav skôr, ako sa dostavia ťažkosti. Prísť na kontrolu po 3-4 dňoch od operácie, alebo až vtedy, keď sa dostavia ťažkosti, je neskoro a nesprávne. V takýchto prípadoch je náprava omnoho náročnejšia,“ vysvetľuje MUDr. Piovarči, ktorý sám v roku 2010 absolvoval laserovú operáciu očí metódou NeoLASIK HD.

5. Čo je lacné, nebýva aj kvalitné

Kto by nechcel ušetriť? Keď však na zľavových portáloch nájdeš laserovú operáciu očí, mal by si si radšej nechať túto možnosť ujsť. Na operáciu očí pôjdeš len raz a jej výsledok ovplyvní tvoj ďalší život. Ak sa podarí, budeš sa cítiť slobodnejšie a tvoja zraková vada ťa už nebude obmedzovať. Naopak, ak nedopadne dobre, budeš musieť investovať ďalšie, a to nemalé peniaze do odstránenia či aspoň zmiernenia ťažkostí po nevydarenej operácii.

„Zľavové portály, 50 % zľavy na operačné zákroky a rôzne iné vysoké akciové ponuky sú absurdné a devalvujú samotnú medicínsku prácu. Technológie, kvalitný personál, vstupné vyšetrenie, operačná a pooperačná starostlivosť, to všetko má svoju cenu. Ak vám niekto ponúka 50 % zľavu, nevyhnutne musí znížiť kvalitu,“ pripomína primár MUDr. Piovarči.

Zdroj: NeoVizia

Ak sa chystáš na laserovú operáciu očí a kvalitný výsledok a zdravie ti nie je ľahostajné, zisti si dopredu všetko potrebné o svojom zákroku a klinike. Zrak je náš najdôležitejší zmysel, a preto rovnako aj jeho korekcia, ktorá ti vie zvýšiť kvalitu života, je dôležitou investíciou do budúcnosti.

Nikam sa neponáhľaj a radšej si dvakrát premysli, než potom ľutovať. Na prevenciu a pravidelnú starostlivosť, najmä s pribúdajúcim vekom, netreba zabúdať. Preto aj včasná návšteva v ordinácii môže pacienta zachrániť pred komplikáciami so zrakom a vo vybraných prípadoch dokonca zabrániť slepote. Absolvovať komplexné odborné očné vyšetrenie je ideálne raz za jeden až dva roky. Výsledkom procesu vyšetrenia sú taktiež výborné predpoklady na úspešné vykonanie operácie.