TECH TIP: Nové hodinky Garmin fénix 8, fénix E a ultravýkonné Enduro 3

Tieto hodinky sú určené pre každého dobrodruha.

Garmin predstavil sériu fēnix® 8 najnovšie prémiové multišportové GPS smart hodinky, ktoré ponúkajú buď jasný AMOLED displej, alebo solárny nabíjací displej pre ešte dlhšiu výdrž batérie. S pokročilými funkciami silového tréningu, funkciami pre potápanie, vstavaným reproduktorom a mikrofónom a ďalšími funkciami je séria fēnix 8 navrhnutá pre každého, kto chce posunúť svoje limity.

S neuveriteľnou výdržou batérie je jednoduché preskúmať viac; 51 mm AMOLED model ponúka až 29 dní výdrže batérie v režime smart hodiniek, zatiaľ čo 51 mm solárny model s neustále zapnutým displejom ponúka až 48 dní.

Zdroj: garmin

„Séria fēnix je už roky oslavovaná pre svoje prémiové funkcie, materiály a dizajn. A teraz sme radi, že predstavujeme náš najschopnejší fēnix. Táto najnovšia séria nielenže pridáva nové konštrukčné/dizajnové detaily, špecifické tréningové vylepšenia pre jednotlivé športy a pohodlné komunikačné nástroje, ale tiež umožňuje používateľom vybrať si medzi krásnym AMOLED displejom alebo solárnym nabíjaním pre extra dlhú výdrž batérie. Ak hľadáte sofistikované smart hodinky, ktoré vás môžu motivovať a pomôcť vám dosiahnuť vaše ciele v oblasti zdravia a wellness, nehľadajte ďalej ako fēnix 8.“ Dan Bartel, viceprezident pre globálny spotrebiteľský predaj spoločnosti Garmin

S uvedením série fēnix® 8 prichádza aj fēnix® E - multišport smart hodinky s GPS určené pre atlétov a dobrodruhov, ktorí chcú posúvať svoje limity s podstatnými funkciami na ruke. Táto “odľahčená” verzia s AMOLED displejom je dostupná len v jednej veľkosti 47 mm a nemá niektoré pokročilé funkcie a hardware prvky ako má séria fēnix® 8.

Pre všetkých, športovcov, ktorým rezonuje slovo ultra, priniesol Garmin tretiu generáciu ultravýkonných GPS multišport hodiniek Enduro 3. V GPS režime vydržia až 320 hodín a v režime smart hodiniek až 90 dní (pri použití 3 hodiny denne na slnku so silou 50 000 lux). To predstavuje maximálne zisky zo slnečnej energie prevedené do komplexných špportových hodiniek, s pokročilou mapovou navigáciou. Ich telo s priemerom 51 mm váži len 63 gramov.

Funkcie a špecifikácie jednotlivých modelov tvoria skutočne dlhý zoznam. Viac informácii nájdete na webe fenix.garmin.sk, enduro.garmin.sk alebo v článkoch na blog.garmin.sk.