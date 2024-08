Pravidelný pitný režim je dôležitejší, než si väčšina z nás myslí.

Vedci zistili, že už len strata 1 – 2 % vody z telesnej hmotnosti môže výrazne ovplyvniť tvoju schopnosť sústrediť sa a pamätať si nové informácie. Preto je dôležité mať vždy poruke nápoj, ktorý ti pomôže doplniť tekutiny. A najlepšie, ak si ho môžeš pripraviť rýchlo a jednoducho priamo doma.

Udržať si koncentráciu a energiu môže byť jednoduchšie, ako sa zdá. Tajomstvo spočíva v niečom tak obyčajnom, že na to často zabúdame – v dostatočnej hydratácii. Voda je totiž pre tvoje telo a myseľ nevyhnutná. A práve tu prichádza na rad SodaStream, ktorý ti pomôže udržať sa v najlepšej forme počas dlhých hodín učenia.

Prečo je hydratácia taká dôležitá?

Tvoje telo je z veľkej časti tvorené vodou – u dospelého človeka tvorí voda až 60 % hmotnosti tela. Mozog a srdce obsahujú dokonca až 73 % vody. Nie je teda prekvapením, že bez dostatočného pitného režimu začne tvoj výkon klesať. Už aj mierna dehydratácia môže spôsobiť zníženie koncentrácie, spomalenie reakcií a únavu. Okrem toho:

Voda reguluje telesnú teplotu: Pomáha udržiavať tvoje telo chladné, čo je obzvlášť dôležité, keď si pod tlakom.

Podporuje trávenie: Voda pomáha rozkladať jedlo, aby tvoje telo mohlo absorbovať živiny efektívnejšie.

SodaStream – tvoj spoľahlivý pomocník

SodaStream ti umožní mať vždy čerstvú a osviežujúcu perlivú vodu priamo na dosah ruky. Môžeš si vybrať, či chceš jemne alebo intenzívne perlivú vodu, a dokonca pridať aj niektorú z príchutí, ktoré ti určite chutia – originál Pepsi, Mirinda, 7UP a ich verzie bez cukru, alebo ľadový čaj, Mojito a ďalšie.

Skús aj novinky:

Ginger Ale: Jemne pikantná príchuť zázvoru ti pomôže osviežiť sa a zároveň prebudiť tvoje zmysly.

Sladká a osviežujúca mandarínka je ideálna na letné dni, keď sa chceš cítiť sviežo.

Cola-Pomaranč: Coolová chuť s nádychom šťavnatého pomaranča – skvelá kombinácia, ktorá poblázni tvoje chuťové bunky

Tieto nápoje môžeš mať pripravené za pár sekúnd a zobrať si ich so sebou kamkoľvek – do práce, na prednášky, do knižnice alebo len tak von. A na párty vezmi rovno celý SodaStream aj s príchuťami, určite sa tam nezastaví.

Zapoj sa do súťaže

Chceš vyhrať 500 € na dovolenku alebo doživotne lacnejší SodaStream? SodaStream ti dáva nielen možnosť udržiavať sa hydratovaný, ale aj šancu vyhrať skvelé ceny. Stačí, ak si vymeníš bombičku za originálnu SodaStream, alebo si zakúpiš prístroj, príchute či iné príslušenstvo, a zaregistruješ svoj nákup na vymenabombicky.sk.

📌 Ako sa zapojiť do súťaže?



Stačí, ak v období od 1. júna do 31. decembra 2024 vymeníš svoju bombičku za originálnu bombičku SodaStream alebo si zakúpiš prístroj, sirupy či iné originálne príslušenstvo SodaStream a zaregistruješ svoj nákup. K registrácii potrebuješ len DKP kód pokladničného bloku alebo číslo faktúry.



Pozor: Originál doklad o nákupe (pokladničný blok alebo faktúru) si starostlivo uschovaj, pretože bude potrebné sa nimi preukázať v prípade výhry. Údaje uvedené v registrácii a na doklade musia byť identické a overiteľné.

Každý mesiac až do konca decembra môžeš vyhrať doživotnú zľavu 15 % na nákupy na e-shope SodaStream alebo poukážku na dovolenku v hodnote 500 €.

Ak už výrobník domácej sódy máš, upgradni ho na nový SodaStream so Šrotovným. Jednoducho vezmi svoj alebo babkin starý výrobník, nezáleží na značke ani na tom, či ešte funguje, prines ho do hociktorej predajne PLANEO, NAY alebo PGS a dostaneš zaň zľavu 25 € na nový originálny SodaStream alebo na všetko príslušenstvo. Stačí, keď prinesieš iba bombičku, zľava platí aj na ňu.