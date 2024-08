„Austrália je od všetkých odrezaná a život je tu naozaj úplne iný. Je veľmi špecifická, na začiatku sme mali iné predstavy,“ hovorí mladý pár zo Slovenska.

Slováci Jakub a Simona žijú a študujú v Sydney. Bývajú v známej časti Bondi Beach, kde je podľa nich život super, no aj poriadne drahý. „Austrálčania žijú úplne inak. Povedali by sme, že vlastne trošku aj platí to, ako ich vidíme vo filmoch, takí dlhovlasí surferi so surfom pod pazuchou. Všetci tu vstávajú o 5:00 ráno a hneď športujú. Stretávajú sa v rôznych športových kluboch, potom si dajú o 6:00 v kaviarni kávu a idú do práce. Na tento štýl sme sa ešte zatiaľ nenaladili, ale chceli by sme,“ hovorí s úsmevom mladý pár pre Refresher.

Obidvaja študujú College a popritom pracujú ako čašníci v reštaurácii. Najskôr do Austrálie odišiel žiť Jakub a Simona sa za ním po dokončení bakalára v Bratislave odsťahovala. Ako Jakub prezradil, na začiatku mal o Austrálii mylné predstavy. „Všetko tu funguje na týždennej báze. Výplatu dostávame každý týždeň a napríklad aj nájom za byt vlastne platíme týždenne. Musím povedať, že aj keď ako študenti máme obmedzené hodiny na prácu, vieme si zarobiť veľmi dobre. Austrália je však dnes úplne nedostupná, aj miestni majú problém. Ale zase záleží, v akej ste oblasti. My sme v jednej z najdrahších.“

Ak sa plánuješ odsťahovať do Austrálie, sú viaceré druhy víz, z ktorých si môžeš vybrať. Najčastejšie si ľudia vyberajú medzi študentskými a tzv. Working holiday. Ako spomína mladý pár, získať tieto víza je jedna vec, no udržať si ich môže byť rovnako náročné. Preto čitateľom odporučili, že nájsť si tzv. imigračného agenta je super krok. „Stojí vás to síce peniaze, ale vie to veľmi pomôcť. Hlavne ak viete, že v Austrálii chcete zostať.“

V rozhovore sa dočítaš aj to, ako by porovnali život mladých ľudí na Slovensku a v Sydney, koľko ich stojí nájom, ako si vedia popri štúdiu zarobiť aj to, koľko ich stojí štúdium.

Zdroj: archív respondentov

Čo vás ťahalo do Austrálie?

J: Chodil som na FTVŠKU do Bratislavy a vydržal som tam iba jeden semester. Proste som si povedal, že to nie je úplne škola pre mňa. V Austrálii som mal rodinných známych, ktorí mi povedali, či nechcem prísť. Povedal som to našim a odišiel som.

S: Ťahala nás sem vysoká životná úroveň, teplé počasie, krásna príroda, výhoda používania anglického jazyka a hlavne skúsenosti, ktoré môžeme nabrať študovaním a prácou. Ja som študovala taktiež v Bratislave, no chcela som si dokončiť aspoň bakalára. 10 mesiacov sme teda mali long distance vzťah s tým, že som Jakuba prišla pozrieť raz na mesiac a po dokončení školy som sa sem aj ja presťahovala. Nikdy som nesnívala o tom, že sa presťahujem do Austrálie, ale čím viac som nad tým uvažovala, tým viac mi to dávalo zmysel.

Veď v ktorej inej anglicky hovoriacej krajine je sedem mesiacov leto, dá sa tam krásne zarobiť, spoznať ľudí z celého sveta a do toho cestovať?

Vedeli ste, čo tam budete vôbec pracovať alebo ako začnete?

J: Určite som si chcel spraviť nejakú školu. Momentálne navštevujem College, na ktorej študujem fitness, za osobného trénera. Aj keď som vedel, že tá College nemá úroveň FTVŠ, išiel som tam hlavne kvôli skúsenostiam a práci s ľuďmi z rôznych kútov sveta. Ale tak, keď by som to mal zhodnotiť a pozrieť sa spätne, mal som úplne mylné predstavy.

S: Určite som vedela, že si chcem dokončiť štúdium aj keď v inom odbore a v ideálnom svete sa začať venovať postupne marketingu, najlepšie v oblasti fashion. Skúsiť pokračovať v modelingu v Austrálii a prípadne sa venovať viac sociálnym sieťam.

V čom bola iná realita od vašich mylných predstáv?

J: Veľakrát počúvaš od ľudí, ktorí tu žijú veci, ktoré sa ale nestretávajú s realitou. Mnoho z nich hovorí, ako je to tu super, dobre si zarobíš a máš krásny život, no tá realita nie je vždy taká ružová. Aj ja som bol prvýkrát veľmi naivný. Po Covide som prišiel na Slovensko a dal som si za sedem mesiacov nejaké veci dokopy. Prvýkrát mi všetko platili rodičia, za čo som im vďačný, lebo nie všetci majú takú možnosť. Druhý návrat do Austrálie som si platil ja. A teda, nie je to vôbec lacná záležitosť. Ale všetko sa dá, keď človek chce. Sú tu v podstate neobmedzené možnosti.

S: Tak z praktického hľadiska sme si museli zvyknúť na vyššie finančné náklady, ale samozrejme platy sú tu prispôsobené životnej úrovni, takže to nebol až taký problém. Čo ma určite prekvapilo bolo to, že adaptácia na nové prostredie bola oveľa ťažšia, ako som si myslela. Nie je jednoduché začať život od začiatku na opačnej strane sveta bez rodiny, kamarátov či väčšieho zázemia, doteraz si zvykám na niektoré zmeny.

J: Môj imigračný agent mi hovoril, že Austrália je na tom teraz tak, ako to nebolo za 25 rokov. Aj miestni majú problém s cenami.