Na Slovensku sa rozrastajú cyklokluby: podporujú feministky aj LGBTI. Vodiči na nich však často striekajú vodu z ostrekovačov

Ak miluješ cyklistiku a chcel/a by si sa zlepšiť či spoznať nových ľudí, cyklokluby môžu byť miestom, kam zapadneš a svoje výkony posunieš na nový level.

Pelotón cyklistov v Bratislave a jej okolí nie je ničím nezvyčajným. Na bicykloch, za ktoré by sa nemuseli hanbiť ani profesionálni cyklisti, brázdia cesty a hrdo vyhlasujú, že cyklistika spojila výbornú partiu ľudí, ktorí spolu s radosťou trávia čas o 5:59 ráno, alebo aj o polnoci. Ako hovorí komunita z klubu Žiletky.cc: „it is not just about cycling.“

Cyklistické kluby, predovšetkým v Bratislave, vyrástli ako huby po daždi a navzájom spájajú aktívnych ľudí z rôznych svetov. Stretáva sa tu rôznorodá komunita ľudí, počas jazdy stretneš lekárku, právnika aj podnikateľa. Ak miluješ cyklistiku a chcel/a by si sa zlepšiť či spoznať nových ľudí, cyklokluby môžu byť miestom, kam zapadneš a svoje výkony posunieš na nový level.

V tomto článku si prečítaš: S akými úskaliami na cestách sa cyklisti stretávajú.

Kedy a ako často spolu jazdia a aké možnosti ponúkajú skúseným jazdcom aj amatérom.

Aké aktivity okrem cyklistiky členov cykloklubov spájajú.

Ktoré myšlienky a idey cyklistická komunita vyznáva.

Akými športovými úspechmi sa môžu pochváliť.

Medzi najpopulárnejšie patrí ženská cyklistická feministická komunita Jazdím Čiernu Stredu, Žiletky.cc, ženská komunita Bratislavské bohyne a kluby WLRM či Kompot. Niektoré z nich okrem radosti zo športu v spoločnosti reprezentujú aj dôležité témy rovnosti, rešpektu a inklúzie. Kluby medzi sebou nesúťažia, organizujú spoločné jazdy aj podujatia a sú príkladom vzájomnej podpory a tolerancie.

Jazdím Čiernu Stredu

Jedným z takých je ženská cyklistická feministická komunita Jazdím Čiernu Stredu, pre ktorú boli inšpiráciou čierne protesty v Poľsku proti obmedzovaniu osobnej slobody žien. „Feminismus má vo svojom jadre krásny a ctnostný základ - rovnosť. Tento princíp platí aj v cyklistike, kde nejde o súťaženie medzi pohlaviami, ale o rovnocenné možnosti a spravodlivé ohodnotenie nielen v sedle bicykla,“ hovoria kapitánky Zita Kakalejčíková, Zuzana Vido a Gabriela Brestičová, ktoré v Bratislave vedú komunitu žien na bicykloch od roku 2019.

Cyklistky z klubu Jazdím Čiernu Stredu sa stretávajú každú stredu, počnúc Dňom žien v marci. „Pelotón sa skladá výhradne zo žien a dievčat, nie preto, že by muži boli horší, ale preto, že to je tá jedna vychádzka v týždni, ktorá patrí len ženám. Cieľom je vytvoriť priestor pre ženskú cyklistiku, kde ženy môžu jazdiť, zlepšovať svoju kondíciu a podporovať sa navzájom,“ vysvetľujú zakladateľky, pre ktoré je cyklistika radosť a hobby.

Do bratislavských cyklistických vychádzok sa môže pridať každá žena. Cyklistkám so skúsenosťami s jazdením na cestnom bicykli alebo graveli sú otvorené všetky jazdy. Trasy sú dopredu komunikované na Strave a Instagrame, aby sa účastníčky mohli dostatočne pripraviť.

Rešpekt je sexy

Začiatočníčkam sú určené štvrtkové jazdy, tzv. RegeŠtvrtky pre nováčikov. Komunita vyznáva heslo „Rešpekt je sexy,“ ktoré prebrali od združenia radikálneho vyšívania Kundy Crew a šíria ho nielen počas jázd, ale aj v každom aspekte života.