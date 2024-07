Známi interpreti nás zásobujú fresh hudbou aj počas letných prázdnin.

Leto je pre väčšinu z nás časom oddychu a voľnejšieho pracovného tempa, čo však neplatí pre interpretov, ktorí nielen koncertujú na veľkých open air festivaloch, ale aj vydávajú nové tracky, videoklipy či albumy, aby sme mali zabezpečený prísun fresh hudby.

Nižšie nájdeš top hudobné novinky v podaní zámorských rapových hviezd aj domácich umelcov s talentom. Priprav sa na nahrávky s podpisom Denzela Curryho, Rich The Kida, Kid Cudiho alebo WENa.

Nezabudni si pozrieť ani zoznam TOP 5 slovenských rapových albumov za prvú polovicu roku 2024.

1. Denzel Curry – King Of The Mischievous South Vol. 2

Tohtotýždňový zoznam noviniek otvárame albumom King Of The Mischievous South Vol. 2 od Denzela Curryho. Očakávaný projekt je voľným pokračovaním úspešnej nahrávky z roku 2012, ktorá raperovi z Floridy otvorila dvere do prvej ligy vďaka beatom s nádychom 90. rokov, ostrým flowom a dobrým textom.

Projekt napriek pomerne krátkej stopáži, ktorá je len približne 35 minút, obsahuje 15 trackov a rozsiahly list hostí z okolia Memphisu, Atlanty či Texasu vrátane mien, ako sú Juicy J, Project Pat, Maxo Kream, That Mexican OT, 2 Chainz, ale aj špeciálnych hostí typu A$AP Rocky a Ferg.

King Of The Mischievous South Vol. 2 prichádza 12 rokov po svojom predchodcovi a je poctou Curryho južanským koreňom. Počas celého albumu ukazuje on aj hostia, prečo je tento región taký vplyvný pre celý žáner, a nepochybujeme o tom, že ešte dlho bude.

2. Childish Gambino – Bando Stone and The New World

Posledný album pod pseudonymom Childish Gambino vydal dnes o polnoci multitalentovaný umelec Donald Glover.

Nahrávka nesie názov Bando Stone and The New World, trvá približne hodinu a obsahuje 17 skladieb a slúži ako soundtrack k rovnomennému filmu, ktorý bude online tento rok. Medzi hosťami sú napríklad raperka Flo Milli, Chlöe, Jorja Smith, ale aj Yeat v tracku Cruisin’. Glover v rozhovore pre The New York Times povedal, že sa inšpiroval „nápadom na celovečerný film, ktorý mal v hlave pred rokmi, o hudobníkovi nahrávajúcom svoje životné dielo na odľahlom ostrove, keď ho postihne globálna katastrofa“, pričom sa zamýšľal nad myšlienkou chýbajúceho zmyslu, a dodal, že podobným pocitom si prechádza každý, nielen umelci.

Gloverova rozlúčka s Childishom Gambinom je plná kvalitných nahrávok a už teraz sa tešíme na šou, ktorú 40-ročný umelec predvedie 12. novembra v O2 arene.

3. Rich The Kid – Life’s a Gamble

Svoj štvrtý štúdiový album vydal dnes o polnoci aj raper Rich The Kid, a to v exkluzívnej produkcii od Yeho (Kanyeho Westa) a Ty Dolla $igna, ktorých nájdeš aj v trackliste.

Life’s a Gamble obsahuje 17 plnohodnotných skladieb so stopážou na úrovni 40 minút, pričom medzi hosťami nájdeš hneď niekoľko zvučných mien – od Chief Keefa cez Offseta a Takeoffa až po Pesa Plumu či Kanyeho Westa s Ty Dolla $ignom. Rich The Kid zostal verný svojmu štýlu rapovania a na projekte strieda texty o bohémskom živote s hlbšími osobnými témami, pri ktorých ťa donúti rozmýšľať nad významom jednotlivých slov.

Uvidíme, či umelcovi z New Yorku pomôže kreatívny dohľad Kanyeho Westa za cestou na vrchol rapovej scény. Nás jeho nová nahrávka baví.

4. Kid Cudi – SUPERBOY

Tento týždeň nás potešil ďalšou novinkou aj Kid Cudi, ktorý vydal videoklip k nahrávke SUPERBOY zo svojho posledného albumu Insano (Nitro Mega) z februára tohto roku.

Režisér Goldwatch spoločne s Cudderom vytvorili hravý vizuál zo záberov rapera, ako si užíva v Južnej Kórei, kde navštevuje rôzne miesta, vychutnáva si tamojšie kulinárske špeciality či odohráva šou (pravdepodobne na festivale One Universe 2023). Autor množstva miliónových hitov s charakteristickým prejavom vyzerá naozaj šťastný a to nám robí radosť.

The sweetest night, you’re the sweetest side.

Guess you like what I’m doin’ right, right, take me home (go).

5. PARTYNEXTDOOR – No Chill

Ak patríš medzi našich pravidelných a najmä dlhoročných čitateľov, vieš, že PARTYNEXTDOOR je interpret, ktorého tvorbu milujeme od debutového albumu. O svojich kvalitách nás presvedčil aj prostredníctvom posledného LP PARTYNEXTDOOR 4 (P4) so 14 trackmi vrátane No Chill.

Jemné melodické dielo dostalo tento týždeň aj vizuálne spracovanie, v ktorom môžeš vidieť zábery plné sexy ženských póz, tanca okolo tyče či hry na husliach. Ak chceš počuť kanadskú R&B hviezdu naživo v Európe, pozri si zoznam miest, v ktorých vystúpi v rámci turné Sorry I’m Outside.

Never try to waste your time.

And you never try to waste mine.

Proved it a million times, woah.

6. BLP Kosher – Hour Glass

Ak hľadáš naozaj fresh umelca, ktorého v našich končinách pozná minimum ľudí, okamžite si vypočuj tvorbu rapera z Floridy menom BLP Kosher. Dvadsaťštyriročný spitter s civilným menom Benjamin Landy Pavlon minulý týždeň vydal svoj druhý sólový album Scarecrow.

Tušíš správne, ide o židovského interpreta, ktorý má vo svojej zásobe ukryté neuveriteľné flowy a niekedy až príliš absurdné texty. Perfektným príkladom je track z vyššie uvedeného LP s názvom Hour Glass s jednoduchým, ale originálnym videoklipom. BLP počas približne 2:30 minút na chytľavom beate ukáže, čo všetko dokáže a prečo má viac ako milión poslucháčov na Spotify.

They not even Jewish, they speakin’ on Jews, they never been to the community.

I’m not even from that community, but I won’t let ’em speak on it loosely.

7. WEN feat. Nuri – blök

WEN je vo skvelej forme, o čom nás tento rok presvedčil na albume LiGHT BLUE, featom s Dalybom a najnovšie predstavuje nový track s názvom blök v spolupráci s Nurim z kolektívu WLVS.

O produkciu sa postarali obaja umelci, pričom WEN počas približne 2:30 minút rapuje o živote a pravidlách na sídlisku, na ktorom vyrastal, zatiaľ čo Nuri dodal vokály. Vypočuj si novinku blök a v komentároch nám napíš, či podľa teba patrí WEN medzi najlepších domácich raperov. V redakcii o tom nepochybujeme.