Po turnaji Oktagon 58 na pražskom Edene je stav medzi Vémolom a Véghom 1 : 1. O šampiónovi by mohol rozhodnúť tretí zápas.

Podľa predpokladov by sa tretí zápas Karlosa Vémolu a Attilu Végha mohol uskutočniť budúce leto. Ovplyvniť by ho však mohli finančné požiadavky hlavných aktérov, píše portál sport.cz.

„Trilógii sme veľmi blízko, teraz už teoreticky poznáme aj dátum, kedy by to mohlo byť. Ešte sa musíme dohodnúť na financiách. Obaja sú pri chuti, chceli by väčšie výplaty, ale my vieme, čo si môžeme dovoliť. Budeme sa musieť rozumne dohodnúť. To je to posledné, čo nám chýba k tomu, aby bol zápas istým,“ priblížil organizátor Oktagonu Pavol Neruda.

Podľa dostupných informácií by odmena bojovníkov za odvetu určite presiahli sumu 100-tisíc eur. Odhady hovoria, že by sa výsledná cifra v realite mohla zastaviť až na 200 až 300-tisícoch eur.

„Musíme však nájsť nejaký stred, pretože každá strana má trochu iné predstavy. Môže sa tiež stať, že niekto neustúpi a nedohodneme sa. Teraz sme od bojovníkov dostali prvé nástrely, chceli by veľa pridať, ale rozpočet nie je nafukovací. Česko a Slovensko majú nejaký limit toho, koľko peňazí dokážeme vygenerovať,“ uviedol Neruda na margo odmien.