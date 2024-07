Slafkovskému by mali starší hráči poradiť a nie ho zosúvať, myslí si športový komentátor Marcel Merčiak

V rozhovore spomenul aj nevraživosť, ktorá sa vo svete športu skrýva a naznačil, prečo by hokejoví fanúšikovia z výkonov na MS nemali vešať hlavy.

Športový komentátor a moderátor Marcel Merčiak v projekte Zuzany Vačkovej Zvedavá Zuza porozprával o svojich kariérnych začiatkoch aj slovenskom športe, ku ktorému má veľmi blízko.

„Mám pocit, z nás Slovákov, že sme takí fanúšikovia úspechu. Ten, čo uspeje, je skvelý, a ten, čo skončí niekde vzadu, toho musia zatratiť,“ povedal Merčiak.

„Mali sme majstrovstvá sveta v hokeji – netreba plakať nad tým, že sme vypadli v štvrťfinále s Kanadou. Nehrali sme zlý šampionát. Náš hokej stále patrí hore, kde ho chceme vidieť. Robíme všetko pre to, aby sme aj o 10 rokov mali športovcov tam hore. Netreba mať stále obrovské očakávania,“ upozornil skúsený moderátor.

Nevraživosť v športe

V rozhovore spomenul aj nevraživosť, ktorá sa vo svete športu skrýva. „Ten nemá rád toho, ten tréner sa neznáša s tým, tí dvaja hráči niečo proti sebe majú,“ priblížil Merčiak smutnú realitu.

Vyjadril sa tiež k nereálnym očakávaniam na 20-ročného Juraja Slafkovského. „Má za sebou 2 sezóny v NHL a teraz očakávame, že príde na majstrovstvá a bude mať 2+1 v každom zápase? To ťažko. On mal 0+8 a mnohým to nestačilo,“ zhodnotil.

Skúsení starší hráči by mali byť podľa Merčiaka mladým talentom väčšou oporou. „Myslím si, že aj staršia generácia hokejistov, ktorí dokázali veľa a majú právo kritizovať, by mohla byť trošku viac nápomocná – najmä v prípade takých mladých hráčov, ako je Juraj. Trošku mu možno poradiť a nie ho nejakým spôsobom zosúvať, že má nejaké maniere – čo vôbec nie je pravda, podľa mňa. A to som vybral jeden konkrétny prípad,“ povedal Merčiak.