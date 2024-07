Neďaleko obľúbenej turistickej pamiatky v Česku, známej aj z rozprávky Pyšná princezná, chce developer postaviť nákupné centrum

Stavať sa má na súkromnom pozemku a mesto tvrdí, že na zastavenie výstavby nemá páky.

Neďaleko obľúbenej turistickej pamiatky v Česku chcú postaviť nové nákupné centrum. Miestni obyvatelia supermarket síce vítajú, nepáči sa im však lokalita. Moderná budovala by mala stáť približne 300 metrov vzdušnou čiarou od Panskej skály, ktorá sa preslávila aj v legendárnej rozprávke Pyšná princezná.

Ako pripomína portál Novinky.cz, Panská skála pri Kamenickom Šenove v regióne Českolipsko je najstaršou českou geologickou pamiatkou, chránenou už od roku 1895. Obľúbený cieľ turistov teraz môže narušiť výstavba supermarketu Norma.

Stavať sa má na súkromnom pozemku a mesto tvrdí, že na zastavenie výstavby nemá páky. „Pred tromi rokmi mesto ponúkalo developerom na stavbu predajne iný, svoj vlastný pozemok. K dohode však nedošlo. Nový developer si zohnal pozemok od súkromného vlastníka a my už nemáme páku na to, ako to ovplyvniť. Nejde o pozemok mesta,“ povedal starosta Kamenického Šenova Martin Bártl.

Podľa platného územného plánu je pozemok, na ktorom plánujú stavať, určený na podnikanie a služby. Mesto zároveň tvrdí, že supermarket potrebuje, 4-tisíc obyvateľov totiž nemá k dispozícii žiadnu inú väčšiu predajňu. „Bola tu samoobsluha, ktorú po kríze v čase pandémie zavreli. Od seniorov odvtedy čelíme pripomienkam, že tí, čo si nemôžu niekam dôjsť autom, nemajú kde nakupovať,“ dodal starosta.

Zdroj: Wikimedia Commons

Proti nákupnému centru na rokovaní kamenickošenovského zastupiteľstva vystúpil Radim Vácha, predseda spolku Sonow, ktorý sa stará o pamiatky a mestskú pamiatkovú zónu v Kamenickom Šenove.

„Turistická atraktivita Panskej skály je aj v jej zasadení do krajiny. Hodnotu má nielen skala, ale aj jej zasadenie do krajiny s rozptýlenou zástavbou, do ktorej takáto halová stavba a asfaltová plocha nepatria. Výstavba obchodného centra vyšle signál o nekultúrnosti a necitlivosti developera a mesta. Nemali by sme sa chcieť presláviť týmto spôsobom,“ povedal pre Novinky.cz Vácha.

„Mesto navyše v rozpore so svojou stratégiou rozvoja podporuje stavbu na zelenej lúke bez toho, aby sa usilovalo o využitie brownfields. V Šenove ich je vytypovaných desať,“ dodal s tým, že podľa neho existuje alternatívne miesto na výstavbu. Situáciou sa už zaoberá aj štátna Agentúra ochrany prírody a krajiny (AOPK).