V španielskom letovisku chcú pokutovať močenie do mora. Nedodržanie zákona by ťa mohlo vyjsť poriadne draho

Španieli chcú pokutovať turistov, ktorí budú močiť do mora.

V španielskej Marbelle chcú kúpajúcim zakázať močiť do mora. Úrady tak chcú udržiavať čistotu. Za močenie do mora by mohla hroziť vysoká pokuta, informuje portál TimeOut.

Hoci pokutu schválila mestská rada v Marbelle, do platnosti vstúpi až po verejnej diskusii. Podľa nových pravidiel by išlo o porušenie zdravotných a hygienických predpisov. Nie je však jasné, ako budú plavčíci identifikovať vinníkov. Ak však nechceš riskovať pokutu, možno by si mal zvážiť návštevu toalety.

Predtým sa pokuty za rovnaké priestupky pohybovali okolo 300 eur, takže ide o veľké zvýšenie. Marbella však nie je jediným miestom, ktoré tento rok čelí novým pravidlám. Costa del Sol napríklad zaviedlo obmedzenia týkajúce sa vstupu psov do mora, hrania sa s loptami vo vode a rozkladania slnečníkov bez povolenia.

Tieto opatrenia sú súčasťou úsilia Španielska zabrániť potenciálnym škodám spôsobeným veľkým počtom turistov. Podobné opatrenia platia aj v mestách Vigo a Galícia.