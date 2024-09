Transrodová žena Sofia: Ako dieťa som si myslela, že keď zomriem, tak sa konečne narodím ako žena a budem šťastná (Rozhovor)

Sofia nám porozprávala všetko, čo ťa môže zaujímať o živote a zdraví transrodovej ženy, ale bál/hanbil si sa to opýtať.

Sofia sa ako žena cítila už od detstva, no väčšinu života prežila v strachu a niekedy aj s hlbokými depresiami. Tie ju dohnali k užívaniu silných antidepresív. Až po tranzícii začala byť skutočne šťastná.

33-ročná DJ-ka a producentka menom Sofia Nøt je autorka albumu Changes, za ktorý získala ocenenie Radio_Head Awards za najlepší debutový album roka 2022. Jej rovnomenný klip ocenili na medzinárodnej úrovni, keď sa dostal do výberu svetového festivalu videoklipov v Londýne ako jediný zo Slovenska a Česka.

V rozhovore nám povedala, ako jej hudba pomohla prekonať najťažšie životné obdobia, ako ju prijala kresťanská rodina a kamoši, ale aj praktické veci zo života transrodovej ženy. Dozvieš sa, koľko stojí tranzícia, aké hormonálne tabletky berie, ako vytvárajú pohlavné orgány transrodovým ľuďom, ako to má s priberaním váhy či ako si zvyká na nové veci v živote ženy.

V akom veku si spravila vnútorný coming-out?

Uvedomovala som si to už od najmenšieho veku. Medzi mojimi prvými spomienkami je to, ako som sa pozrela na mamu a obdivovala jej výzor a krásu. Potom som videla otca a bola som sklamaná, že budem žiť v takejto mužskej role.

Myslela som si, že keď zomriem, tak sa už potom narodím ako žena a budem šťastná.

Takže už od útleho detstva si sa nechcela prezentovať ako muž?

Na predstave žiť život ako muž sa mi nepáčilo vôbec nič. Keď nikto nebol doma, už ako dieťa som nosila sestrine či mamkine veci. Keď som sa ako 11-ročná dostala prvýkrát na internet, hľadala som tam aj to, nad čím som vtedy premýšľala už roky a nevedela to vyriešiť – prečo sa cítim zle v mužskom tele?

Cisrodový človek – stotožňuje sa s rodom, ktorý mu pripísali pri narodení, jeho pohlavie je teda rovnaké ako jeho rodová identita

Transrodová žena – je osoba, ktorá sa narodila s mužským pohlavím, no rodovú identitu má ženskú, identifikuje sa ako žena

Transrodový muž – je osoba, ktorá sa narodila so ženským pohlavím, ale rodovú identitu má mužskú, identifikuje sa ako muž

Vtedy na slovenskom internete zrejme ešte o transrodovosti nič nebolo, že?

Nie, ale našla som stránku translide.cz a začala som tam komunikovať s rôznymi transrodovými ľuďmi.

Zdroj: Archív SOFIA NØT

Čím bola pre teba tá stránka taká výnimočná?

V tej dobe som sa totiž s podobnými pocitmi a ľuďmi stretávala len vo filmoch, kde transrodových ľudí vyobrazovali výsmešne a brali ich ako nevkusný vtip. Z toho dôvodu som sa za svoje pocity hanbila ešte viac a presviedčalo ma to v tom, že by som s tým nemala ísť na povrch. Myslela som si, že keď zomriem, tak sa už potom narodím ako žena a budem šťastná.

Ako si fungovala ďalej?

Roky prešli, ako na základnej, tak na strednej som stále potajme nosila mamine veci a prezentovala sa ako žena v súkromí. Našťastie som v tom období objavila punk. Keď bol človek punker, nebolo nikomu divné, že nosí tesné oblečenie, farbí si vlasy a podobne.

Začala som aj hrávať v punkových kapelách, takže hudba mi začala pomáhať už na strednej. Na výške som už mala sexuálne vzťahy s mužmi aj ženami. Keď som šla za mužmi, nahodila som sa ako dievča. Nepáčila sa mi predstava, že by som s nimi niečo mala ako chalan.

Ešte stále nikto nevedel o tom, že sa cítiš byť ženou?

Po výške som mala priateľku a jej som sa ako prvej zdôverila s tým, že mám druhú osobnosť. Som žena a keď nikto nie je doma, vkĺznem do jej kože, maľujem sa, obliekam sa ako žena a cítim sa skvele. Mala som asi 25 rokov a už mi úplne šibalo z toho, že som žila dvojitý život. Nevedela som, ako pokračovať, no ona to zobrala veľmi dobre a chcela mi pomôcť.

V tej dobe som stále aj na dovolenky chodila s dvomi kuframi. V jednom som mala mužské veci a v druhom ženské.

Ako ti pomáhala?

Keď má človek celé roky schované veci po šuflíkoch v sáčkoch, nemôže to vyzerať dobre, takže mi dosť pomohla s obliekaním. Viackrát za život som však vyhodila komplet všetky ženské veci a snažila sa samú seba presvedčiť, že to nie je správne a že sa mám správať a cítiť ako muž. Zakaždým som si ale kúpila ženské veci, lebo som sa v nich cítila najlepšie. V tom období sme spolu chodievali do miest, kde ma nikto nepoznal a kde som sa mohla prezentovať ako žena.

