Pereira si za k. o. českého samuraja Procházku pripísal špeciálny bonus. K výplate dostal odmenu vo výške 303-tisíc dolárov

Alex Pereira si za svoj nedeľňajší výkon vyslúžil od prezidenta UFC poriadne slušnú odmenu.

Nedeľňajšia odveta šampióna UFC Alexa Pereiru s Jiřím Procházkom priniesla niekoľko prekvapivých momentov. Aj napriek statočnému vzdorovaniu českého samuraja, sa mu nepodarilo nad súperom z Brazílie zvíťaziť. Osudným sa mu stalo k. o., za ktoré si Pereira vyslúžil od šéfa UFC bohatú odmenu, informuje portál maxmma.zoznam.sk.

Pôvodne malo ísť o zvyčajný bonus vo výške 50-tisíc amerických dolárov (46-tisíc eur), no zdá sa, že svojím výkonom Alex presvedčil prezidenta UFC Dana Whita natoľko, že sa mu rozhodol udeliť bonus vo výške 303-tisíc dolárov. Nie je to však náhodné číslo, ako by sa mohlo zdať. Táto suma má symboliku, išlo totiž o turnaj s názvom UFC 303.

Rozhodujúcou mala byť aj okolnosť, že Alex súhlasil s bojom na poslednú chvíľu. White tak Brazílčanovi prisľúbil odmenu vo výške 303-tisíc dolárov (v prepočte približne 278-tisíc eur).

Zdroj: Youtube/UFC – Ultimate Fighting Championship

Alex Pereira si víťazstvom nad Procházkom predĺžil sériu víťazstiev na 4 v rade. Vo svojej kariére v MMA zatiaľ nazbieral 11 víťazstiev a len 2 prehry. Jiří Procházka má na konte 30 víťazstiev a len 5 prehier. Naposledy spolu bojovali v novembri minulého roka, keď Pereira takisto zvíťazil v 2. kole.