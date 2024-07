CCC predstavilo novú hot kolekciu. Tieto trendy kabelky a topánky si rozhodne musíš zladiť k svojmu letnému outfitu (FOTO)

Inšpiruj sa výberom Mirky Dobiš.

Vhodne zvolené topánky a doplnky sú korunou celého outfitu. Práve vďaka nim môže byť tvoj styling skutočne jedinečný a neprehliadnuteľný. To dobre vie aj obľúbená módna ikona, stylistka a kreatívna konzultantka Mirka Dobiš. Mirka teraz spoločne so značkou CCC predstavuje štyri kabelkové trendy na aktuálnu sezónu, ktoré v kombinácii so zladenými topánkami pozdvihnú tvoj letný outfit.

Zdroj: CCC/Filip Kartous

Najnovšia kolekcia kabeliek a topánok od CCC ťa nadchne svojou pestrosťou, nechýba v nej nadčasová klasika, trendy kúsky so zaujímavými detailmi aj ľahké doplnky, ktoré oceníš v horúcom lete. Novinky značky Mexx prinášajú štýlové a pohodlné topánky, kabelky a ďalšie doplnky, ktoré sú ideálne na letné dni a chvíle strávené vonku.

Aktuálna kolekcia Lasocki zase ponúka širokú paletu rôznych štýlov pre dámy a pánov, ale aj pre najmenších milovníkov trendy a pohodlných doplnkov. Ak miluješ klasickú estetiku v zaujímavom a elegantnom prevedení, určite ťa oslovia novinky značiek Badura a Gino Rossi, ktoré využiješ na rôzne príležitosti. Vybrané modely môžeš nakúpiť vo výpredaji so zľavami do 50 %.

Mirka Dobiš si zo širokej ponuky CCC vybrala štyri modely kabeliek, ktoré v spojení so zladenými topánkami vystrelia každý letný outfit do nebeských výšok:

„Doplnky značky CCC – od elegantných kabeliek až po pohodlné topánky – sú nielen štýlové, ale aj praktické. Vďaka tomu sa stanú nevyhnutným kúskom vášho šatníka, a to nielen na jednu jedinú sezónu. Osobitým spôsobom podčiarknu váš outfit a pomôžu vám vyjadriť váš jedinečný fashion štýl,“ komentuje svoj výber Mirka.

Vďaka veľkej rozmanitosti modelov na každú príležitosť je nová kolekcia kabeliek a topánok od CCC dokonalou voľbou pre rôzny letný styling. No môžeš sa inšpirovať Mirkou, ktorá odporúča tento výber:

Mexx – topánky, ruksak

Lasocki – topánky, kabelka

Gino Rossi – topánky, kabelka

Badura – topánky, kabelka

Pre viac informácií o kabelkách a topánkach z nových kolekcií CCC navštív stránky CCC alebo najbližšiu kamennú predajňu. Nové kabelky Gino Rossi, Badura, Lasocki a Mexx sú aktuálne k dispozícii v predajniach CCC, v aplikácii a na CCC.eu.