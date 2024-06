Rachellkke veštica Gerta prezradila, kto ju využíva pre peniaze, kto bol do nej zamilovaný a či odpustí ľuďom z jej minulosti

Čítaj bez obmedzení celý mesiac. Stačí poslať SMS (za 5€). Ako to funguje?

Prinášame ti jedinečný, uvoľnený a úprimný rozhovor kontroverznej influencerky. Navyše sa môžeš dozvedieť niečo o sebe.

V tomto zaujímavom projekte sa Gerta pozrie predovšetkým na budúcnosť Rachellkky, ktorá sa preslávila najmä vďaka reality šou Love Island. Odvtedy v jej živote nastali mnohé zmeny, ktoré spoločne s jasnovidkou preberú, pozrú sa na ich príčinu a zistia, čo mladú influencerku zaujíma.



Keďže sa pozeráme na problémy vnútra a duše našich hostí, ponúkame ti video, ktoré je nielen pútavé, ale aj úprimné a plné skutočných emócií.

Samozrejme netreba zabudnúť, že naše projekty sú predovšetkým o zábave. Nemal*a by si veriť všetkému. Prinášame ti uvoľnenú reláciu, v ktorej sa dozvieš pikošky priamo z úst hostí. A to ostatné je skvelá šou s nadpozemskou atmosférou 😉.



Uži si neopakovateľný zážitok, v ktorom jasnovidka Gerta nazrie aj do tvojich kariet. Predtým však vyloží Rachellkke niečo o jej doterajšom fungovaní, spýta sa kyvadla na využívanie zo strany Oskiho Baramiho, či jej aktuálnej partnerky Dominiky a nakoniec odpovie na otázky priamo od našich followerov.