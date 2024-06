Aktivistky sa vlámali na britské letisko, chceli poškodiť súkromné lietadlo Taylor Swift. Pomýlili si ho s inými tryskáčmi

Dvojica aktivistiek sa vlámala na londýnske letisko Stanstead, kde poškodili dve súkromné lietadlá a nasprejovali ich na oranžovo. V tom čase tam mala mať svoj súkromný tryskáč aj popová hviezda Taylor Swift, informuje portál BBC News.

Dvojica z britskej aktivistickej skupiny Just Stop Oil bola podľa polície na mieste „zatknutá pre podozrenie z trestného činu poškodzovania a zasahovania do používania alebo prevádzky národnej inštitúcie.“ Ani jedno z lietadiel však nepatrilo Taylor Swift, tvrdí denník USA Today. Hovorca letiska sa k situácii odmietol vyjadrovať.

Popová hviezda sa aj vďaka svojmu aktuálnemu Eras Tour stala celebritou, ktorá svojím nadmerným lietaním najviac znečisťuje planétu. Niektorí sa dokonca rozhodli jej lietadlo sledovať, aby odhalili množstvo spotrebovaných emisií.

Please, just stop this bs.



First, "climate activists" vandalized Stonehenge which predates oil drilling by about 5,000 years and now another group broke onto a private air field to vandalize Taylor Swift's plane, but they got the wrong plane.



This isn't helping the climate. pic.twitter.com/LZjHkydtMo