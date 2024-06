Moderátorka Mária Zelinová sa stretla so svojím stalkerom. Ten si už rok namýšľa, že s ňou chodí, a posiela jej do práce darčeky

Ťahanice s neznámym mužom pretrvávajú už pomerne dlho. Moderátorka neskrýva svoj strach.

Slovenská moderátorka Mária Zelinová aktuálne pôsobí vo Fun rádiu a v markízackej Smotánke. Na sociálnej sieti sa už v minulosti zverila s tým, že má stalkera, ktorý jej pravidelne posiela listy, maily či darčeky do práce. S obdivovateľom sa nedávno náhodne stretla a opísala, ako stretnutie prebiehalo.

„Je to už rok, čo mi tento človek otravuje život. V jednom období mi od neho chodilo aj 10-15 mailov denne. Kontaktovala som jeho zamestnávateľa, keďže mi posielal dokumenty z jeho práce s informáciami o danej firme. Nebolo ťažké nájsť si kontakt na internete... tam mi pomohli – porozprávali sa s ním. Im údajne tvrdil, že som jeho frajerka a nemajú sa medzi nás miešať. Sú to stovky mailov, kde písal aj sexuálne narážky. Minulý rok som išla podať trestné oznámenie a zrazu prestal... extrémne sa mi uľavilo. Teraz sa to začína opäť – v nedeľu od neho 2 maily. Už som zúfalá...“ napísala na Instagrame v marci tohto roka a zverejnila darček, ktorý jej poslal. Bola to mucholapka s nalepenými umelými ružovými vlasmi.

So stalkerom sa stretla na filmovom festivale v Trnave a opísala nepríjemný zážitok „Zablokovala som už asi 100 stalkerských účtov a môžem pokračovať... online popoluška. Som vám ani nepísala – ten týpek, čo mi 2 roky ničí život, vypisoval mi stovky mailov mesačne, niekedy aj týždenne, posiela mi otrasné darčeky, vyvoláva do rádia... si ma našiel a prišiel do TT, kde som bola pracovne na filmovom festivale. Ostala som v extrémnom šoku, keď na mňa začal kričať. Navyše tam bolo hneď vedľa asi 10 policajtov... premyslená akcia, pán Marián. Bola som tam s partiou. Našťastie. Možno by ma aj napadol, ak by som bola sama... a potom? Pokojne odišiel akoby nič. Takže preto mažem fake účty. Možno sa trafím a zmažem aj jeho,“ informujú o jej novom statuse Topky.

„Je to šialené, aby som sa bála chodiť do práce, von, kdekoľvek, lebo tam môže na mňa čakať tento podivín. Aj počas mojej dovolenky si pridával na svoj FB screenshoty môjho ex, kde mu na krk dal emotikon medaily s číslom 2... plus moje fotky z insta si dáva ako pozadia a zrejme si predstavuje, že s ním chodím!!! Keďže mi ixkrát písal ako svojej frajerke, že keď pôjdem domov, mám kúpiť pór. Pre mňa PSYCHO,“ uzavrela Mária.