Reproduktor a obraz v jednom? Novinka Music Frame od Samsungu si ťa získa bezchybným zvukom aj štýlovým dizajnom

Domáca zábava sa vďaka produktom Samsung s integrovanou AI hravo vyrovná hudobnej párty v tvojom obľúbenom klube v meste. Navyše doma si dídžejom len ty a súkromná oslava je v tvojich rukách. Ohúriť priateľov môžeš nielen zvukom, ale aj obrazom. Dokonalé zladenie hudobného a vizuálneho zážitku ťa vďaka zariadeniu Music Frame a televízoru The Frame od Samsungu korunuje na tajuplného umelca či umelkyňu.

To, že máš doma dokonalú techniku na prehrávanie hudby, dokážeš bravúrne zamaskovať za moderný rám obrazu. Tento dizajnový kúsok môže zobrazovať tvoje obľúbené umenie, maľby alebo fotografie. Nikto na prvý pohľad nepostrehne, že ti na stene visia vstavané reproduktory, ktoré pomocou umelej inteligencie dokážu šíriť zvuk široko-ďaleko.

Samsung Music Frame nadväzuje na televízor The Frame – technologický hit v tvare obrazu. Oba „rámy“ sú riešením pre všetkých, ktorí nechcú, aby nadupaný hudobný reproduktor a najmodernejší televízor vyzerali iba ako kusy techniky, ale skôr ako nenápadná súčasť dizajnu interiéru. Spoločnými silami dokážu v domácnosti vyčarovať dokonalý hudobný a vizuálny zážitok v tvojom vlastnom štýle.

Prvotriedne audio z každého uhla

Music Frame ozvučí domácu párty čistým a vyváženým zvukom. Vďaka umelej inteligencii reproduktor analyzuje celú miestnosť a prispôsobí zvuk priestoru, pričom dokonca kombinuje posilnenú čistotu jednotlivých tónov s dávkou optimalizovaných basov.

Vďaka tomu sa každá súkromná párty premení na zážitok, ktorý sa v preplnenom mestskom klube nedá zažiť ani náhodou. S 3-pásmovými reproduktormi rozptyľuje Music Frame zvuk rovnomerne po celej ploche. Rovnakú kvalitu audia si tak vychutnáš bez ohľadu na to, na akom tanečnom parkete sa práve nachádzaš.

Zdroj: Samsung

Mixovať hudbu na vlastnej súkromnej párty môžeš priamo zo smartfónu bez akýchkoľvek káblov. Streamovanie hudobného obsahu z mobilného zariadenia do Music Framu je viac než jednoduché. Stačí sa len pripojiť cez wifi sieť alebo bluetoothové rozhranie a prehrávať všetky skladby v najvyššej kvalite zvuku. Zažiješ tak nekonečný prúd milovanej hudby, ktorú si vyskladáš v playliste priamo v telefóne.

Vo víre tanca môžeš svoj Music Frame ovládať aj hlasom, bez použitia rúk na zariadeniach so zabudovanou podporou služby Google Assistant alebo Amazon Alexa. Stačí kliknúť na ikonu AirPlay na zariadení Apple a pripojiť sa k reproduktoru, ktorý ťa vďaka priestorovému 3D zvuku doslova unesie.

Music Frame sa výborne páruje s televízorom

Nielen hudbou je domáca párty živá a autentická. Spárovaním s televízorom The Frame alebo s inými audio zariadeniami Samsung vyladíš svoju párty aj vizuálne. Pre výnimočný zážitok, z ktorého pôjdu tvoji kamoši do kolien, využiješ aj unikátnu technológiu Q-Symphony. Tá umožňuje, aby The Frame a Music Frame hrali spoločne bez toho, aby sa niektorý z reproduktorov stlmil. Vďaka tomu si môžeš dopriať špičkový zvukový systém s plynulou synergiou audia prúdiaceho z viacerých zdrojov.

Zdroj: Samsung

Scénická audio inteligencia navyše zladí zvuk v reálnom čase s obrazom a poskytne dokonale vyvážený zážitok. To, čo budeš počuť zo zariadenia Music Frame, bude dávať zmysel spoločne s tým, na čo sa budeš pozerať na The Frame.

The Frame poslúži ako nosič na tvoje obľúbené fotografie, vytlačené si ich môžeš vložiť do Music Framu, prípadne si vybrať z rôznych možností panelov Art, kým nenájdeš ten, ktorý sa dokonale hodí k tvojej nálade. Zariadenia Music Frame a The Frame si môžeš vyzdobiť vymeniteľnými rámami, ktoré budú pôsobiť ako obrazy a nádherne zapadnú do interiéru.

Nový bezdrôtový reproduktor Music Frame kúpiš už za 399 €.