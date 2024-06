Andrej Danko sa ukázal v tričku R.I.P. semafor. Jeho priateľka reaguje na pobúrených ľudí, argumentuje satirickou stránkou ZOMRI

Danko sa v tričku vysmieval z nehody, ktorú sám spôsobil.

Priateľka Andreja Danka Sylvia Šulíková na Instagrame zverejnila fotografie, na ktorých spolu so šéfom SNS pózuje v tričkách so semaforom a uvažuje o ich predaji. Mnohých jej sledujúcich fotografia pobúrila, keďže Danko po tom, ako narazil do dopravného značenia, z miesta činu odišiel a fúkal až po 15 hodinách. Šulíková preto svoj úmysel predávať tričká musela vysvetľovať.

„Určite sme sa nechceli týmito tričkami nikoho dotknúť, nikoho uraziť a ani sa posmievať z danej situácie. To nebol plán. Plán bol taký, že by tieto tričká ľudí potešili a robili by vám radosť,“ vysvetľuje Šulíková vo videu na Instagrame.

Tvrdí, že vôbec netušila, že to ľudí takto pobúri a budú ju kritizovať. Zároveň však dodala, že tomu rozumie. Ľudsky ju vraj zamrzelo to, že keď si „nemenované“ stránky robia z danej situácie srandu a dokonca samy predávajú takéto tričká, tak je to v poriadku. Zrejme tým odkazovala na satirickú stránku ZOMRI. Záujemcom však sľúbila, že tričká pošle, a dúfa, že im budú robiť radosť.

Šulíkovú v komentároch skritizovali

Mnohých pobúrilo to, že sa aj samotný politik z nehody vysmieva. „Robiť si srandu z toho, že mohol niekoho kľudne zabiť, mi príde dosť od veci,“ napísala Zlatica. Podobný názor vyjadrili viacerí. „V inej krajine by politik vo svojej funkcie odstúpil. Na Slovensku si robí merch,“ píše Júlia.

„Je veľký rozdiel, keď predáva tričká satirická stránka na to vytvorená a predseda parlamentu, ktorý je nielenže tým, kto reálne semafor zbúral, následne ušiel z miesta nehody, ale je to politik a verejný činiteľ platený z daní občanov. To sú dva úplne rozdielne svety,“ odkázal Sylvii Roman.

Dychovú skúšku podstúpil po 15 hodinách

Podpredseda parlamentu spôsobil v noci zo štvrtka 11. januára na piatok 12. januára v bratislavskej Dúbravke autonehodu, pri ktorej zdemoloval semafor. Danko tvrdí, že dostal šmyk. Podľa vlastných slov odišiel z miesta činu, pretože si chcel ošetriť zranenia. Danko podstúpil dychovú skúšku až 15 hodín po nehode.

Podpredseda parlamentu Andrej Danko (SNS) nemôže po januárovej dopravnej nehode v bratislavskej Dúbravke dva roky šoférovať. Zaplatiť musí aj pokutu.

