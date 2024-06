Julie z Ruže pre nevestu: V Ázii ma takmer prinútili natočiť porno, s Radkom mám určite viac spoločného ako Stanka (Rozhovor)

Vždy usmiata, plná prekvapení a zvratov. Taká je finalistka šou Ruža pre nevestu, 24-ročná Julie Hojdyszová.

Ženícha Radka Urbanyaka už pri zoznamovaní prekvapila svojím extravagantným príchodom, keď ju na nosidlách priniesli štyria muži zabalenú ako veľký darček. Takýchto situácií si Julie v súťaži pripravila veľa a práve to bolo niečo, čo Radka ohúrilo. Julie sa tak dostala do finálovej dvojky, kde o jeho srdce bojovala so Stankou Lučkovou.

Juliino pôsobenie v súťaži vyvolávalo u divákov množstvo otázok a rozporuplných názorov, čo sa ukázalo najmä v komentároch pod príspevkami na sociálnych sieťach. Už na začiatku súťaže sa Julie nečakane vrátila zo Srí Lanky naspäť do Prahy, aby bola súčasťou krstu časopisu Playboy. Radka však nič z týchto kontroverzností neodradilo a Julie bola jeho veľkou favoritkou až do konca súťaže.

Zdroj: REFRESHER/Martin Mendel

Srdce Radka si však napokon nezískala. To ju však neodradilo a aj po rozhovore v Refresheri ukázala, že je to milá a sebavedomá žena. Porozprávala nám o svojom živote, súkromí, zákulisí šou a o svojich plánoch do budúcna. Vyjadrila sa aj ku kontroverzným témam, ktoré súvisia s jej rodinou, kauzami s Matúšom Kolárovským, Luom z Love Islandu, a prezradila nám aj to, či dostala niekedy ponuku natočiť porno.

Stankino posledné rande s Radkom sa vraj neskončilo úplne podľa ich predstáv. Myslela si si, že na základe toho sa zvýšila tvoja šanca na výhru?

Ja som si to myslela možno z viacerých dôvodov. Predovšetkým preto, lebo sme sa bavili o deťoch, svadbe a sťahovaní. Ja som tie deti hneď nechcela, mala som v pláne partnera spoznať mimo reality šou a potom riešiť nejaké ďalšie veci. Chcela som si proste užiť tú dating fázu. Bolo pre mňa strašne dôležité, aby sme si to nejak vysvetlili, lebo keby mi povedal, že chce deti a svadbu hneď, tak by to bolo pre mňa no go. Zhodli sme sa však na tom, že on sám nie je ešte na takéto kroky pripravený a môže pokojne počkať aj päť či šesť rokov. Stanka však mala úplne iné očakávania. Hovorila, že sa chce usadiť čím skôr, lebo má na to vek. Radko mi povedal, že chce ešte precestovať Južnú Ameriku, a ja som cestovaniu veľmi otvorená, chcela som skúsiť taký ten pravý „backpacking“. Z našich rozhovorov som usúdila, že sa naše vízie zhodujú oveľa viac ako tie so Stankou.

Prečo si išla do Ruže?

Určite nie preto, aby som vyhrala. Pre mňa to bola naozaj skúsenosť a challenge. Chcela som vyjsť zo stereotypu, zažiť niečo nové. Bola som otvorená láske, hovorila som si, že pokiaľ by to vyšlo, bolo by to pekné, ale nepočítala som, že by tam mohol byť niekto, kto by ma fakt očaril. Keď som však videla Radka, tak sa mi hneď pri zoznámení zapáčil. Situácia však bola taká, že som už mala dohodnutý krst s časopisom Playboy a vedela som, že sa budem musieť vrátiť do ČR. Na začiatku som ani nevedela, či bude možnosť odletieť naspäť na Srí Lanku, a ani som s tým už úplne nerátala. Keď som však videla, že to medzi nami s Radkom dosť kliklo, začala sa riešiť možnosť návratu. Produkcia mi preto kúpila letenku a o to viac sa mi to páčilo, lebo to z mojej strany bolo prirodzené.

Čiže ty si ani nerátala, že by si sa po krste vrátila naspäť.Skôr to bolo také, že som nevedela, čo bude. Bolo to otvorené, ale nebolo to tak, že na 100 % sa vrátim a produkcia a Radko s tým bude súhlasiť. Ja som si povedala, že proste pôjdem na Srí Lanku, uvidím, čo sa stane, a život to nejak zariadi za mňa.

Ty máš 24 a Radko 34. Cítila si vekový rozdiel alebo by si bola v pohode, keby bol tvoj partner aj starší? Ja som s tým bola úplne v pohode. Myslím si, že 10 rokov je ideál. Ťažko povedať, keby bol starší, ako by to tam sadlo či nesadlo. Mne sa na ňom veľmi páčilo, že vyzerá ako muž, ale zároveň má ešte tú detskú hravú povahu. Možno to v televízii nebolo tak vidieť, ale ak by ste ho zažili v tej realite, všimli by ste si, že je stále taký veselý a milý človek.

Zmenila by si teraz niečo na správaní, ktoré si mala na Srí Lanke?

Vôbec nie. Veľa som nad tým premýšľala a popravde niektoré situácie, ktoré sa tam stali, sú dosť skreslené. Divák vidí len nejakú reakciu, ale už nevidí, čo tomu predchádzalo. Správala som sa tak, ako sa správam aj doma, a nedávala som pozor na to, ako to vezme televízny divák alebo čo si o mne niekto pomyslí. Žila som tu a teraz a zdalo sa mi, že som reagovala tak, že to bolo asi správne. Tým nehovorím, že som dokonalá a že nerobím nikdy chyby, ale neľutujem nič. Za všetkým, čo som povedala, si stojím.

Dievčatá sa veľakrát sťažovali, že si falošná. Súhlasila by si s nimi takto s odstupom času, keď si šou videla v telke?

Ja som bola úplne najúprimnejšia, aká som vedela byť. Vždy som povedala, čo si myslím, na začiatku sa ten konflikt začal tým, že dievčatá sa ma nepýtali, a ja som bola taká, že som chcela byť kamarátska. Keď som sa ich však niečo opýtala a nedostala som odpoveď, pripadalo mi to zvláštne, a preto som sa potom už tak veľmi nesnažila. Ony si z toho potom vydedukovali, že len vyzvedám.