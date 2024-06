KVÍZ: Opráš si vedomosti pred UEFA EURO 2024. Dokážeš odpovedať správne na týchto 11 otázok o futbale?

Niektoré otázky ťa rozhodne potrápia.

Už 14. júna reprezentácie z 24 krajín začnú bojovať o titul majstra Európy vo futbale. Patríš medzi nadšencov, ktorí sa už nemôžu dočkať? Pripravili sme pre teba niekoľko otázok, ktorými si môžeš skrátiť čakanie na zápasy. Čo všetko vieš o týchto majstrovstvách a o našej slovenskej futbalovej reprezentácii? Dokážeš dať všetky otázky správne?

Ak si chceš vychutnať „majstrovskú atmosféru,“ nemusíš cestovať až do Düsseldorfu. Pozvi k sebe kamošov, otvorte si čipsy, oblečte si dresy a skvelú futbalovú atmosféru si užiješ aj doma. Kvalitný živý prenos všetkých zápasov ti zabezpečí Voyo, kde si okrem live streamov môžeš pozrieť zápasy aj zo záznamu a tiež spätne pripomenúť top momenty. Zápasy UEFA EURO si vychutnáš aj na staniciach Markíza a Dajto.

Highlighty, góly a všetky dôležité informácie po jednotlivých zápasoch nájdeš na webe, sociálnych sieťach, ale aj v spravodajských reláciách televízie Markíza. Krajinu, ktorej reprezentanti zdvihnú nad hlavu víťaznú trofej, spoznáš na konci turnaja 14. júla.

Počas majstrovstiev bude Markíza prítomná aj vo fanzónach na Slovensku, ktoré vznikli v spolupráci s SFZ. Neopakovateľnú atmosféru zápasov slovenskej reprezentácie si užiješ vo fanzóne v Banskej Bystrici, Prešove a v Bratislave.

Zdroj: Markíza

Zaujíma ťa, ako sa naši futbalisti pripravovali na majstrovstvá Európy? Na Voyo si môžeš pozrieť dokument Cesta na EURO od tvorcov úspešných športových projektov Do neba a do pekla: Spartak Trnava, Do neba a do pekla: Generácia Žilina a 30: Príbeh ligy.

Film prináša exkluzívny pohľad na to, ako naše najväčšie futbalové hviezdy museli počas svojej ročnej púte bojovať s nedôverou národa, zbabraného štartu, prekonať zranenia, bolesť i stratu. Pozri si bláznivé a emotívne zákulisie našich top futbalistov, akými sú Škriniar, Dúbravka, Lobotka, Boženík a ďalší.