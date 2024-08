Sexbiznis na Slovensku: Rozprávali sme sa so ženami, ktoré takto zarábajú aj 10-tisíc mesačne. Čo všetko dokážu tolerovať?

Aké náročné je byť sexuálnou pracovníčkou, koľko si vedia ženy privyrobiť a prečo niektoré odmietajú veľké peniaze za sex a robia len masáže?

Na webstránke pre amatérske sex pracovníčky ponúkajú ženy rôzne erotické služby. Množstvo z nich však neponúka sex, ale iba masáže (niektoré s happy endom, niektoré bez orgazmu). Je pre ne dôležité neprekročiť túto hranicu. Dokážu si však masérky aj bez sexu poriadne zarobiť?

„Už ako masérka zarábam mesačne 2- až 6-tisíc eur. Dá sa šetriť, ale rada si doprajem a aj investujem. Treba rozmýšľať makroekonomicky a rozumne investovať,“ hovorí pre Refresher Karolína, ktorá sa prioritne venuje interiérovému dizajnu. Je jednou z piatich žien, ktoré nám porozprávali o tom, aké je ponúkať na internetovej stránke masáže či sexuálne služby.

Kontakt: Ak pracuješ v sex biznise a potrebuješ pomoc či poradiť, môžeš sa poradiť s občianskym združením Odyseus.Kontakt: [email protected] , Telefón: +421 947 929 724

Keď zarába aj päťtisíc mesačne iba masážami, nelákalo by ju ponúkať aj sexuálne služby a zarobiť oveľa viac?

„Každý človek má hranice inde a ja ich mám pri tom, že nepôjdem do sexuálnej energie. Je dôležité, aby ti na konci dňa nebolo zo seba na vracanie. Radšej sa klientom venujem a ukazujem im, ako kontrolovať a ovládať svoje telo. Samozrejme, ponúkali mi veľa peňazí a už som dostala aj ponuky natáčať pornografické videá.“

Ďalšia masérka Janka verí, že v jej prípade ide o spirituálny rast a presúvanie energie a čakier. Nie je to len o sexuálnom pôžitku. A rovnako tak pre ňu vraj nejde vždy len o peniaze. Stáva sa jej, že má klientov, pri ktorých za to tie peniaze nestoja: „Sú takí slizkí, nechutní a nepríjemní, že si želám, aby vlastne neprišli.“

Sex pracovníčkou či masérkou sa môže stať ktokoľvek. Sex biznis na Slovensku akosi všetci ticho tolerujú. Zákon ho v rovine trestného práva nezakazuje a ani nepovoľuje, čo pre Refresher potvrdil aj právnik Lukáš Turay. Stačí si založiť účet, pridať fotky a čakať na telefonáty. Či sa zameria na prenos spirituálnej energie, alebo chceš mať s klientmi sex, je už na nej.

Masérka počas úvodného telefonátu zhodnotí, či je klient bezpečný a uvíta ho u seba doma. Osprchuje sa, dá jej peniaze vopred a pripraví sa na službu, za ktorú si zaplatil. Ak bude spokojný, vráti sa, čo sa stalo aj sex pracovníčke Táni.

Treba však byť maximálne ostražitý, keďže sa táto práca môže zvrtnúť do niečoho nepríjemného a nebezpečného. Všetky ženy sa zhodujú na tom, že kľúčové je rozoznať normálnych chlapov od tých problémových. Ženy primárne selektujú klientov podľa toho, ako znejú v telefonátoch. Niekedy to však nestačí. Jednej z masérok sa okolo polnoci klient spýtal, či by sa dokázala ubrániť, keby na ňu niečo skúsi. Našťastie, žiadna nezažila násilné a nebezpečné situácie.

My sami sme sa však rozprávali s dvomi ženami, z ktorých istý muž jednu údajne okradol a druhú údajne znásilnil, takže sa im dejú aj násilné činy. Masérky to majú ťažké aj so zahraničnými klientmi, s ktorými je horšia komunikácia.

„Oni čakajú sexuálne služby, a keď ich nedostanú, sú nervózni.“

Majú sa teda v prípadoch, keby sa cítili ohrozené, šancu ubrániť? Jedna zo žien má slzný sprej a ďalšia lamentuje nad tým, že keby k niečomu došlo, zrejme by aj tak nič nestihla spraviť. „To by som ten sprej musela mať niekde v nohavičkách“.

Päť žien, s ktorými sme hovorili, pracujú ako masérky pol roka, iné rok či dva. Niektoré začínali v salónoch, a keď zistili, že je tam veľká konkurencia, skúsili sa ponúkať to isté na internete, kde sa o zisky nedelia.

Masérka Janka napríklad robila za 500 eur mesačne. Práve peniaze, respektíve dlhy, boli hlavnou motiváciou všetkých žien, s ktorými sme sa rozprávali. Niektoré to chcú robiť dlhodobo, iné si chcú len nasporiť a pohnúť sa v živote ďalej. Masérka Karolína chce napríklad ísť študovať.