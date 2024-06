Nedostatok energie či slabý športový výkon. Takto zistíš, že ti chýba železo

Vie┼í, ako sa prejavuje nedostatok ┼żeleza?

Ka┼żd├Ż ┼íportovec, ─Źi u┼ż vrcholov├Ż, alebo rekrea─Źn├Ż, sa m├┤┼że stretn├║┼ą so zn├ş┼żen├şm v├Żkonnosti ─Źi ├║navou. Pr├ş─Źinou m├┤┼że by┼ą aj nedostatok ┼żeleza, ktor├ę pom├íha transportova┼ą kysl├şk v┬áorganizme a je pre na┼íe telo nenahradite─żnou mikro┼żivinou.

Hemoglob├şn bez ┼żeleza je ako bicykel bez kolesa

Pracuj├║ci sval potrebuje kysl├şk, aby dok├ízal vyprodukova┼ą energiu. Transport kysl├şka do svalu zabezpe─Źuj├║ ─Źerven├ę krvinky, ktor├Żch je v┬ána┼íom tele ne├║rekom (v┬áka┼żdom litri krvi 4,5 ÔÇô 6,5 bili├│na). O d├┤le┼żitosti ich funkcie sved─Ź├ş aj fakt, ┼że tvoria 90 % v┼íetk├Żch buniek n├í┼ího┬átela. S├║ napumpovan├ę hemoglob├şnom (─Źerven├ę farbivo), ktor├ęho neoddelite─żnou a┬ánevyhnutnou s├║─Źas┼ąou je aj ┼żelezo.

Bez ┼żeleza je hemoglob├şn ako bicykel bez kolesa. Jednoducho ho neposklad├í┼í tak, aby fungoval. ┼Żelezo prispieva k┬áspr├ívnej tvorbe hemoglob├şnu, ─Źerven├Żch krviniek, teda k spr├ívnemu prenosu kysl├şka v┬átele. Pri nedostatku ┼żeleza┬áÔÇô┬áa┬áteda aj hemoglob├şnu ÔÇô┬áje ─Źerven├Żch krviniek m├ílo alebo s├║ mal├ę a┬ánev├Żkonn├ę.

Jednoducho povedan├ę, v takomto pr├şpade nepod├ívame ani v├Żkony, lebo na┼íim org├ínom nem├í ─Źo prin├í┼ía┼ą kysl├şk.

Zdroj: Pexels/Andrea Piacquadio

Najviac kysl├şka potrebuje mozog a srdce

Najviac kysl├şka z uvo─żnen├ęho pre tkaniv├í spotrebuje mozog a srdce. Pod─ża odborn├şkov s├║ najv├Ą─Ź┼í├şmi spotrebite─żmi toho, ─Źo sa z hemoglob├şnu uvo─żn├ş v tkaniv├ích, srdce a mozog. N├íroky na z├ísobovanie srdca kysl├şkom sa v├Żznamne zvy┼íuj├║ pr├íve pri akt├şvnom pohybe, ke─Ć┼że┬ása zvy┼íuje aj pr├íca srdca.

┼áportuj├║ci ─Źlovek v┼íak ve─ża kysl├şka spotrebuje nielen v┬ásrdcovom svale a kostrov├Żch svaloch, ale aj v┬ámozgu, ke─Ć┼że pri ┼íporte prem├Ż┼í─ża, rozhoduje sa a┬ápodobne.

┼Żelezo sa fyziologicky z┬átela vylu─Źuje odlupovan├şm buniek tenk├ęho ─Źreva enterocytov, mo─Źom a poten├şm. Ke─Ć┼że sa pri fyzickej aktivite organizmus viac zahrieva a┬án├ísledne sa poten├şm ochladzuje, maj├║ ┼íportovci aj vy┼í┼íie straty ┼żeleza, ktor├ę musia dostato─Źne vykompenzova┼ą.

Nebudem ┼íportova┼ą, nevy─Źerp├ím z├ísoby

Po pre─Ź├ştan├ş uveden├Żch inform├íci├ş by sa mohlo zda┼ą, ┼że ┼íportovan├şm o vz├ícne z├ísoby ┼żeleza, hemoglob├şnu a kysl├şka prich├ídza┼í. Kr├ítkozrakos┼ą tohto vyjadrenia je mnoh├Żm jasn├í, ale pre istotu jednoduch├ę vysvetlenie.

Pravideln├Ż pohyb, cvi─Źenie a ┼íport by mali by┼ą neoddelite─żnou s├║─Źas┼ąou ┼żivota ka┼żd├ęho ─Źloveka. Nielen┼że m├í pozit├şvny vplyv na takmer ka┼żd├║ oblas┼ą n├í┼ího ┼żivota a ka┼żd├║ ─Źas┼ą n├í┼ího organizmu bez oh─żadu na vek, ale pohyb je ─Źloveku ├║plne prirodzen├Ż.

Pohyb m├í pozit├şvny vplyv na zdravie srdca, p─ż├║c, krvn├ęho obehu, podporu kvalitn├ęho sp├ínku, siln├║ imunitu a zlep┼íenie metabolizmu. Okrem fyzickej str├ínky priaznivo vpl├Żva aj na na┼íe du┼íevn├ę zdravie, ke─Ć┼że zni┼żuje stres a t├Żm aj riziko vzniku depresi├ş.

Nenechaj ┼żelezo ─Źaka┼ą v rade

┼áportovci, a┬ánielen t├ş vrcholov├ş, ─Źasto dop─║┼łaj├║ straty miner├ílov a vitam├şnov r├┤znymi iontov├Żmi n├ípojmi, aby zabezpe─Źili v┬átele rovnov├íhu. Pr├íve tu v┼íak┬ám├┤┼że nasta┼ą pri vstreb├ívan├ş potrebn├ęho mno┼żstva ┼żeleza probl├ęm.

Prvky ako magn├ęzium (hor─Ź├şk), v├ípnik, zinok┬á─Źi ┼żelezo sa vstreb├ívaj├║ v┬átenkom ─Źreve cez ten ist├Ż transport├ęr, ─Źo vyvol├íva pretlak na to, ktor├Ż z nich sa do organizmu dostane ako prv├Ż.

┼Żelezo tak mus├ş ─Źaka┼ą v┬árade, aby sa dostalo do ─Źrevnej bunky a┬áodtia─ż do krvn├ęho obehu. Rie┼íen├şm je dop─║┼ła┼ą ┼żelezo pomocou takzvan├ęho h├ęmov├ęho ┼żeleza, ktor├ę vyu┼ż├şva na transport z┬á─Źreva do krvi svoju vlastn├║ cestu h├ęmov├Żm nosi─Źov├Żm prote├şnom.

V porovnan├ş s neh├ęmov├Żm ┼żelezom sa tento typ vstreb├íva r├Żchlej┼íie.┬áNeh├ęmov├ę ┼żelezo z rastl├şn m├í toti┼ż zlo┼żitej┼íiu cestu vstreb├ívania. Rastlina sa mus├ş najsk├┤r v ┼żal├║dku a ─Źreve natr├ívi┼ą. Vtedy sa z nej uvo─żn├ş samotn├ę trojmocn├ę ┼żelezo, ktor├ę sa n├ísledne mus├ş transformova┼ą na dvojmocn├ę (v tomto mu pom├íha vitam├şn C).

H├ęmov├ę ┼żelezo vie n├í┼í organizmus prirodzene z├şska┼ą uvo─żnen├şm molekuly h├ęmu z bielkov├şn ┼żivo─Ź├ş┼ínej zlo┼żky potravy (hemoglob├şn, myoglob├şn) a osobitou cestou transportova┼ą do buniek tenk├ęho ─Źreva cez tzv. h├ęmov├ę nosi─Źov├ę prote├şny. Toto ┼żelezo sa nach├ídza najm├Ą v ─Źervenom m├Ąse a pe─Źienke.

Anorganick├ę, neh├ęmov├ę ┼żelezo z rastl├şn m├í zlo┼żitej┼íiu cestu vstreb├ívania. Zdroj: Globifer

Kde h─żada┼ą h├ęmov├ę ┼żelezo?

Ak chce┼í pod├íva┼ą maxim├ílne ┼íportov├ę v├Żkony, naserv├şruj si hov├Ądzie, jah┼łacie ─Źi brav─Źov├ę alebo kuracie m├Ąso ─Źi tuniaka. Pr├íve v t├Żchto potravin├ích n├íjde┼í vysok├Ż obsah h├ęmov├ęho ┼żeleza.

┼Żelezo zo stravy ┼żivo─Ź├ş┼íneho p├┤vodu vie telo r├Żchlej┼íie a┬álep┼íie vstreba┼ą, preto m├í vy┼í┼íiu biologick├║ hodnotu. H├ęmov├ę ┼żelezo naviac pom├íha vstreb├íva┼ą sa aj tomu neh├ęmov├ęmu, ktor├ę sa nach├ídza najm├Ą v┬árastlinnej strave. Tomuto s├║be┼żn├ęmu efektu hovor├şme meat faktor a pr├íve preto je vhodn├ę kombinova┼ą rastlinn├║ potravu so ┼żivo─Ź├ş┼ínou.

H├ęmov├ę ┼żelezo m├í jedine─Źn├║ schopnos┼ą stimulova┼ą vstreb├ívanie aj toho neh├ęmov├ęho, a to v miere n├írastu o zhruba 40 %. Zdroj: Globifer

Ak strava na doplnenie ┼żeleza nesta─Ź├ş

U┼ż vieme, ┼że dostato─Źn├ę z├ísoby kysl├şka a┬áteda aj ┼żeleza s├║ pre maxim├ílny ┼íportov├Ż v├Żkon k─ż├║─Źov├ę. Bez ┼żeleza to jednoducho nejde. Pri jeho nedostatku sa od n├ís vysn├şvan├Ż v├Żkon vz─Ća─żuje m├ş─żov├Żmi krokmi, ─Źo n├ís v┬ákone─Źnom d├┤sledku m├┤┼że od ┼íportovania celkom odradi┼ą.

┼ápecifickou skupinou s├║ v┼íak┬á┼żeny so silnou men┼ítru├íciou, ktor├ę z├ísoby ┼żeleza str├ícaj├║ vo ve─żkom mno┼żstve na pravidelnej b├íze. Ako von z tohto za─Źarovan├ęho kruhu? Ak nedok├í┼żeme zjes┼ą to─żko stravy a┬ánajm├Ą v┬áspr├ívnom pomere, aby sme telo z├ísobili dostato─Źn├Żm mno┼żstvom ┼żeleza, vtedy je dobr├ę siahnu┼ą po ├║─Źinnom v├Ż┼żivovom doplnku s┬áobsahom u┼ż spom├şnan├ęho h├ęmov├ęho ┼żeleza, ktor├Ż hladinu dopln├ş r├Żchlo a┬ábez tr├íviacich ┼ąa┼żkost├ş.

Zdroj: Globifer

Ke─Ć┼że organizmus sa u┼ż pri ┼íportovom v├Żkone nam├íha, je d├┤le┼żit├ę, aby produkt, ktor├Ż zvol├ş┼í na doplnenie ┼żeleza, neza┼ąa┼żoval tr├ívenie, nesp├┤soboval k┼Ľ─Źe, z├ípchy ─Źi hna─Źky. Vysk├║┼ía┼ą m├┤┼że┼í napr├şklad ob─ż├║ben├Ż Globifer forte, ktor├Ż bol vyvinut├Ż ┼ív├ędskymi hematol├│gmi. Ten obsahuje kombin├íciu h├ęmov├ęho a┬áneh├ęmov├ęho ┼żeleza, v─Ćaka ktorej sa ┼żelezo lep┼íie vstreb├íva a tebe tak┬ásta─Ź├ş u┼ż├şva┼ą aj n├şzke denn├ę d├ívky.

Vyu┼ż├şva toti┼ż s├║be┼żn├Ż efekt tejto kombin├ície. Nezab├║daj, ┼że ┼żelezo prispieva k┬ázn├ş┼żeniu vy─Źerpania a┬á├║navy a┬áz├írove┼ł aj┬ák┬áspr├ívnemu fungovaniu imunitn├ęho syst├ęmu. Zisti viac o┬áGlobifer forte na tejto str├ínke.