VIDEO: Hororová komédia Beetlejuice sa vracia. Zažiari v nej hviezda z Wednesday

V septembri nás čaká premiéra pokračovania kultovej hororovej komédie Beetlejuice Beetlejuice.

Kultová hororová komédia vznikla v 80. rokoch a baví ľudí dodnes. V tomto období sa vyvíjal celý žáner a okrem Beetlejuice vzniklo mnoho, dnes už filmových klasík. Majstrom tohto žánru nie je nikto iný ako Tim Burton. Po takmer štyridsiatich rokoch prichádza s druhým dielom.

Beetlejuice v podaní Michaela Keatona rozpráva príbeh o zlomyseľnom duchovi, ktorého si najali, aby vyhnal neznesiteľnú rodinu. Tá sa nasťahovala do domu nedávno zosnulého páru. V pokračovaní si Michael Keaton samozrejme zopakuje svoju úlohu po boku Winony Ryder (Stranger Things, Nožnicovoruký Edward), ktorá stvárnila rolu Lydie Deetzovej a nebude chýbať ani Catherine O'Hara (Sám doma) v úlohe Delie Deetzovej.

Zdroj: Warner Bros. Pictures



Novo boli do pokračovania obsadení Justin Theroux (Pozostalí), Monica Bellucci (Matrix), Arthur Conti (Rod draka) a Jenna Ortega (Wednesday), ktorá si zahrá Astrid, dcéru Lýdie. Treba poznamenať, že Ryder a Ortega sú si veľmi podobní, takže výber bol skvelý.



Po nečakanej rodinnej tragédii sa tri generácie rodiny Deetzovcov vracajú domov do Winter River. Život Lýdie, ktorú stále prenasleduje Beetlejuice, sa obráti hore nohami. Stane sa tak, keď jej vzdorovitá dospievajúca dcéra Astrid objaví na pôde záhadný model mesta a omylom otvorí portál do Posmrtného života. Keďže v oboch ríšach vznikajú problémy, je len otázkou času, kedy niekto trikrát vysloví meno Beetlejuice a zlomyseľný démon sa vráti, aby rozpútal svoj vlastný chaos. Práve o tom bude druhý diel slávneho hororu.



Film si budeš môcť pozrieť v kinách už 7. septembra.