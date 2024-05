V CCC predstavili nové premium kolekcie. Tieto nadčasové topánky a kabelky v neutrálnych farbách sú na leto must-have

Najnovšia kolekcia topánok a kabeliek na jar/leto v CCC ukazuje, čo bude HOT na bežné dni ale aj špeciálne príležitosti. V novej kolekcii si nájdu to svoje muži aj ženy, milovníci minimalizmu ale aj tí, ktorí neváhajú zažiariť v modeli topánok, za ktorým sa budú otáčať hlavy. Spoznaj nové nadčasové kolekcie topánok a kabeliek Gino Rossi a Badura.

Kolekcia Gino Rossi ponúka klasické čierne sandále a hnedé žabky zdobené výraznou sponou v zlatej farbe. Oba modely sú vyrobené z voňavej a mäkkej kože, ktorá sa poddá tvojej nohe a spríjemní ti každý krok.

Keď sa slnko schová za mraky, môžeš siahnuť po niektorých z mokasín so semišovým zvrškom, ktoré sa ľahko kombinujú s ležérnymi letnými outfitmi. Milovníčky podpätkov si zas môžu vybrať z vyšších aj nižších podpätkov rôznych hrúbok a spracovaní.

Medzi nadčasovými kúskami v neutrálnych farbách nájdeš výraznejšie modely, ktoré sú ideálne na špeciálne príležitosti.

K topánkam jednoducho doladíš aj niektorú z menších elegantných kabeliek v odtieňoch hnedej, čiernej a červenej. K mokasínam a topánkam na bežné nosenie sa ti zas bude hodiť jeden z horúcich sezónnych trendov – objemný shopper.

V kolekcii Gino Rossi tieto kabelky nájdeš v luxusne pôsobiacich prepletaných spracovaniach, ktoré sú príjemné nielen na pohľad ale aj na dotyk. S textúrami a objemom sa značka v tejto sezóne vyhrala.

Nezabudni však aj na to, že pri nákupe topánok získaš až do odvolania alebo do vypredania zásob zľavu 20 % aj na kabelky a kufre