„Tak dá sa, no vždy by potešilo viacej.“ Pýtali sme sa Trnavčanov kde pracujú a koľko zarobia (ANKETA)

Okrem in├ęho sa n├í┼í moder├ítor nev├íhal sp├Żta┼ą respondentov, na ─Źo by minuli 4 000 eur.

Op├Ą┼ą sme sa vybrali s na┼íou anketou ÔÇ×Kde pracuje┼í a ko─żko zarob├ş┼í?ÔÇť do ul├şc. Tentokr├ít n├í┼í moder├ítor Kamil zav├ştal do slovensk├ęho R├şma kde zis┼ąoval, ak├ę zamestnanie maj├║ jeho obyvatelia, ko─żko zarobia, ─Źi s├║ s ich platom spokojn├ş a ─Źo by spravili, ak by vyhrali lot├ęriu.

Narazili sme na respondentov s r├┤znymi povolaniami. Medzi odpove─Ćami zazneli pr├íce v ┼íkolstve, na stavbe, v kine, o─Źnej optike, vo futbalovom klube, ─Źi v kaviarni. P├ír respondentov prezradilo, ┼że ich plat sa pohybuje okolo 400 alebo 1 000 eur mesa─Źne, in├ş maj├║ 6 eur na hodinu a niekto si inform├íciu o v├Żplate chcel necha┼ą pre seba.

No ale hlavn├í ot├ízka znie: S├║ Trnav─Źania so svojim platom spokojn├ş? Niektor├ş ├║─Źastn├şci ankety n├ím povedali ├íno, a ┼że im to na ┼żivot sta─Ź├ş. No na┼íli sa aj tak├ş, ktor├ş priznali, ┼że to nie je nie─Źo, z ─Źoho by ÔÇ×vyskakovaliÔÇť a chceli by ma┼ą ide├ílne vy┼í┼í├ş plat. Jedna respondentka dokonca odpovedala bez v├íhania jednoslovne: Nie.

Kamil sa na z├íver op├Żtal, ─Źi by respondenti prijali mo┼żnos┼ą vyhra┼ą 4 000 eur ka┼żd├Ż mesiac. Samozrejme, v┼íetci odpovedali pozit├şvne a pokia─ż by tak├║to sumu vyhrali, minuli by ju na dovolenku, auto, n├íkupy, cestovanie ─Źi investovanie.

Vyhra┼ą nieko─żko tis├şc eur by pote┼íilo sn├í─Ć ka┼żd├ęho. Preto svoje ┼í┼ąastie m├┤┼że┼í sk├║si┼ą v lot├ęrii EXTRA V├ŁPLATA od TIPOSu, kde hr├í┼í o 4 000 eur, ktor├ę dostane┼í ka┼żd├Ż mesiac po dobu 10 rokov. Okrem v├Żhry v prvom porad├ş, v celkovej hodnote 480 000 eur, hr├í┼í aj o ─Ćal┼íie zauj├şmav├ę v├Żhry.

Hazardn├ę hry predstavuj├║ riziko vysok├Żch finan─Źn├Żch str├ít a vzniku z├ívislosti. Z├íkaz hrania hazardn├Żch hier osob├ím mlad┼í├şm ako 18 rokov.

Navy┼íe, v obdob├ş od 16. apr├şla do 6. m├íja sa m├┤┼że┼í zapoji┼ą aj do s├║┼ąa┼że o 4 000 eur a kredit na tipovanie v hodnote 100 eur. Svoju st├ívku do s├║┼ąa┼że m├┤┼że┼í registrova┼ą online, SMSkou, v TIPOS aplik├ícii alebo v kamennej predajni.

Ak sa v tipos.sk registruje┼í po prv├Żkr├ít, na svoje konto z├şska┼í bonus 50 % k prv├ęmu vkladu. EXTRA V├ŁPLATA m├í tri kol├í, po─Źas ktor├Żch prebehn├║ tri ┼żrebovania. V├Żhercovia sa bud├║ ┼żrebova┼ą v troch kol├ích. Do s├║┼ąa┼że m├┤┼że┼í vlo┼żi┼ą ─żubovo─żn├Ż po─Źet tiketov, av┼íak plat├ş pravidlo 1 tiket = 1 registr├ícia.