Toto je vraj desať najlepších filmov všetkých čias. Súhlasíš s výberom? ​

Londýnsky magazín Time Out zostavil unikátny rebríček a vybral sto filmov, ktoré sú podľa jeho redaktorov tie najlepšie, aké boli kedy natočené.

Pôvodný výber populárneho britského magazínu nájdeš v kompletnom rebríčku tu. My sme vypichli desať najlepších, ktoré ti prinášame.

10. Spievanie v daždi

Najlepší muzikál všetkých čias, aj tak sa táto romantická komédia niekedy označuje. Dodnes žne úspech aj jeho divadelná adaptácia. Išlo o prelom, pretože to bol jeden z prvých nie nemých a navyše farebných filmov – epitaf nemej kinoéry, píšu redaktori magazínu Time Out. Navyše, kto by nepoznal známu melódiu I’m singin’ in the rain. Just singin’ in the rain...?

9. Čierna krv

Zo živoriaceho robotníka sa vypracoval na ropného magnáta. Dramatický triler mapujúci ropný boom na prelome storočí a osud Daniela Plainviewa dopĺňa hudba Jonnyho Greenwooda z Radiohead. „Režisér Paul Thomas Anderson sa vydal na cestu stať sa najvýraznejším filmárom posledných dvadsiatich rokov,“ dodáva k snímke Time Out. Nezabudnuteľná je scéna s milkshakom, pripomeň si ju vo videu nižšie.

8. Stvorení pre lásku

Hongkong 60. rokov a dva páry. Susedov spojí osamelosť večerov, ktoré trávia bez svojich partnerov. Tí sú stále na cestách a navyše sa objavia podozrenia na ich neveru. „... vytvorili intenzívny pocit intimity, zatiaľ čo bezchybné herecké výkony sa chvejú sexuálnou tenziou. To je kinematografia,“ píše redaktorka Anna Smith, ktorá romantickú drámu označuje za klasiku.

7. Sedem samurajov

„Najslávnejší japonský film všetkých čias, predchodca filmu Sedem statočných,“ píše sa o Siedmich samurajoch na ČSFD. Že je to snímka, ktorá stojí za to, potvrdzuje aj londýnsky magazín, ktorý tvrdí, že to bude najľahších 207 minút, aké ste kedy v kine presedeli.