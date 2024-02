Čo pozerať cez víkend? Pretty Woman, slovenská gangsterka, uletená komédia s Milou Kunis aj Jake Gyllenhaal ako mariňák

Spríjemni si čas dobrými filmami.

Kultová romanca s Juliou Roberts, úspešná slovenská gangsterka, ktorá sa čoskoro dočká pokračovania, uletená komédia o živom plyšákovi, trpký obraz vojny bez vojny aj špičková hudobná dráma o čare rokenrolu. Je jedno, čo si vyberieš, budeš spokojný.

Každý týždeň ti prinášame päť tipov na skvelé, žánrovo rôznorodé filmy, ktoré sú dostupné na platformách Netflix, HBO Max, SkyShowtime či Voyo. Je jedno, či si ideš na vlne nových kinohitov alebo miluješ staré klasiky, ponúkneme ti vždy z každého rožka troška.

1. Pretty Woman (Netflix)

V kinách momentálne nájdeš celkom slušnú romantickú komédiu Anyone But You s novodobou hollywoodskou hviezdou Sydney Sweeney, no ak si chceš s polovičkou pozrieť fakt to najlepšie v rámci žánru, s Pretty Woman rozhodne nič nepokazíš. Duo Julia Roberts a Richard Gere si okamžite zamiluješ. Budeš sa doslova modliť, aby im to nakoniec spolu vyšlo.

2. Lóve (Voyo)

Tento rok vyjde po viac než dekáde očakávané pokračovanie divácky veľmi úspešnej romantickej gangsterky Lóve. Nakrútil ju talentovaný formalista Jakub Kroner v roku 2011. Ak si doteraz nevidel jednotku, neváhaj a pusti si ju cez víkend na Voyo. Čaká ťa kopec výborných a vtipných hlášok, celkom nápaditý scenár a sympatická herecká dvojica Kristína Svarinská a Michal Nemtuda. Zatiaľ čo ona hrá nevinnú študentku, on prefíkaného zločinca. Ustoja všetky prekážky, ktoré bránia ich vzťahu?

3. Ted (SkyShowtime)

Ako by si sa zachoval, keby si zistil, že tvoj obľúbený plyšový „macko“ ožil a stal sa z neho zhýralý perverzák, ktorý pije jedno pivo za druhým a súloží, kde sa dá? Asi by si bol rovnako v šoku ako John, ktorého hrá Mark Wahlberg. Napokon sa skamarátia, čo sa nepáči Johnovej priateľke Lori (Mila Kunis). Dá mu preto nepríjemné ultimátum. V prípade, že ti prvý diel sadne, druhý nájdeš v bohatej ponuke SkyShowtime.

4. Jarhead (SkyShowtime)

Sam Mendes je frajer. Naposledy v kinách uchvátil strhujúcou jednozáberovkou 1917, no téme vojny sa venoval už v roku 2005, keď nakrútil drámu Jarhead (v preklade Mariňák). Hlavný hrdina Anthony (Jake Gyllenhaal) narukuje a opúšťa domovinu aj priateľku, aby sa stal hrdým vojakom. Pravú vojnu však nikdy nezažije.

Neokúsi boj ani prestrelku, napriek tomu tvrdo pocíti, čo vojna ako taká prináša a čo robí s ľudskou mysľou. Film, ktorý sa vryje hlboko do pamäti, či už chceš, alebo nie. Môžeš si ho pozrieť aj tisíckrát, dostane ťa vždy rovnako.

5. Almost Famous (HBO Max)

Z Kate Hudson sa ti podlomia kolená a pri muzike, ktorá začne hrať, budeš nekontrolovateľne hýbať celým telom a hmkať si popod nos. Táto klasika najväčšieho srdciara pod slnkom, Camerona Crowa, nikdy neomrzí. Inšpiroval sa vlastnou minulosťou a časmi, keď ako mladý novinár písal pre prestížny časopis Rolling Stone.

Rozpráva príbeh plachého pätnásťročného Williama, ktorý miluje rokenrol a spolu s (fiktívnou) kapelou Stillwater odchádza na turné, aby o nej mohol napísať reportáž pre Rolling Stone. Otvorí sa mu úplne nový svet plný sexu a drog, na ktorý ani zďaleka nebol pripravený.