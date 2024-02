Žena 24 rokov predstierala, že je tehotná. Od štátu dostala dávky vo výške 110-tisíc eur

Talianka predstierala 17 tehotenstiev, nechodila do práce a od štátu dostala dávky vo výške takmer 110-tisíc eur. Podľa denníka Mirror si oblečenie vypchávala vankúšmi až 24 rokov. Barbaru Ioeleo zatkli policajti po tom, čo si vypýtala ďalšiu finančnú pomoc.

Päťdesiatnička sa bráni a tvrdí, že päť detí donosila do termínu, zatiaľ čo dvanásť potratila. Prokurátori prípadu uviedli, že klinika v Ríme zaznamenala za posledných dvadsať rokov odcudzenie viacerých rodných listov a inej dokumentácie, informujú miestne noviny Il Mattino. Posledné dieťa mala Ioeleo porodiť len v decembri minulého roka, no polícia, ktorá celé jej „tehotenstvo“ pozorne sledovala, uviedla, že išlo o podvod. Tričká si mala vypchávať vankúšmi a chodiť chôdzou tehotnej ženy. Zatkli ju až vtedy, keď od štátu žiadala ďalšiu finančnú podporu vo výške približne 116-tisíc eur.

Žena tehotnosť predstierala od roku 2000, dokonca aj jej partner, s ktorým tvorí pár už vyše 12 rokov, priznal, že si bol vedomý jej dlhodobého klamstva, čím sa stal spolupáchateľom. Na výsluchu však svedčil proti Ioeleo a zabezpečil si tým miernejší trest. Podvodníčka naďalej tvrdí, že päť jej detí naozaj existuje a všetky tehotenstvá boli reálne, no napriek tomu si za mrežami odsedí rok a šesť mesiacov.

