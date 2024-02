Flexking prišiel so sekáčom na mäso, Baron na vozíku vulgárne urážal Pimpinočku. Tlačovka Fight Night Challenge bola čistý bizár

Ochrankári mali čo robiť, lietali aj päste.

Spŕška nechutných urážok a nenávistných vulgarizmov, ukážkový body shaming aj bitka počas staredownu. Tlačová konferencia v bratislavských Nivách k šiestemu turnaju Fight Night Challenge (FNC) bola poriadne divoká.

Síce sa tlačovka začala celkom kultivovane, keď si za stôl sadli športovci Bergino, Juraj Kočí, Marián Mišalko a Michal Zátorský, netrvalo dlho, kým sa to celé zvrhlo do ostrých slovných prestrelok a nadávok. Atmosféru zmenil najmä štvornásobný majster Slovenska v kickboxe a raper Pali Hari.

Jeho súper, tiktoker Johnny, síce na akciu nedorazil, no Hari si našiel terč. Obul sa do bývalého protivníka, českého hudobníka Dynamica, s ktorým už v boxerskom dueli prehral po diskvalifikácii (uštedril mu lakeť do chrbta). Čech zhodnotil, že odvetu s Harim by určite nechcel a venoval by sa radšej svojmu aktuálnemu súperovi – exfarmárovi Michalovi Mošpánovi.

Zdroj: Refresher/Miroslav Špaček

Cigánsky čardáš a bitka na staredowne

„Ukážem mu v ringu cigánsky čardáš,“ predikoval rómsky spevák priebeh zápasu, ktorý uvidíme 6. apríla v bratislavskej Tipos Aréne. „Nejdeme tancovať, ideme sa biť,“ kontroval Mošpán s úsmevom. Napriek tomu, že to vyzeralo najskôr na vzájomný rešpekt, pri staredowne sa práve títo dvaja do seba prekvapivo pustili a ochrankári mali čo robiť.

Dynamic sa akoby úplne utrhol z reťaze a dostal amok. V zápale boja „kohúti“ posunuli o dobrý meter stoly a len tak-tak ušiel lietajúcim pästiam aj spolumajiteľ organizácie Patrik „Rytmus“ Vrbovský, keď si prišiel staredown nakamerovať.