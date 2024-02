VIDEO: Slovensko prišlo o ďalší architektonický skvost. Ikonické 130-ročné komíny zbúrali, na mieste vytvoria stavebné pozemky

Dva továrenské komíny z konca 19. storočia boli spomienkou na časy najväčšieho rozmachu, keď v cukrovare pracovalo aj tisíc zamestnancov z celého Uhorska.

V Pohronskom Ruskove vo štvrtok 8. februára odstrelili 130-ročné komíny. Tie boli súčasťou areálu niekdajšieho cukrovaru, ktorého história siaha až do obdobia Uhorska. Informáciu o ich likvidácii priniesla televízia TA3.

Koniec histórie, priestor pre developerov

Dva továrenské komíny boli spomienkou na časy najväčšieho rozmachu, keď v cukrovare pracovalo aj tisíc zamestnancov, pripomína TA3. Pýchu regiónu sa súčasný majiteľ rozhodol zrovnať so zemou a na jej mieste vytvoriť stavebné pozemky.

Zdroj: Instagram/@ciernediery

Na odstrel komínov použili takmer 40 kilogramov trhaviny a 140 kilogramov rozbušiek strednej odolnosti, vysvetlil Ján Lapdavský. Búranie si v obci nedali ujsť stovky ľudí. Viacerí vyjadrili ľútosť nad smutným koncom, niektorí sa však zhodujú na tom, že je čas postaviť na mieste niečo nové.

Na odstrel vzácnej stavby upozornilo aj OZ Čierne diery, ktoré sa venuje popularizovaniu slovenskej architektúry a záchrane pamiatok. Na Instagrame zdôraznili, že táto významná a vzácna stavba z roku 1893 ašpirovala na to, aby sa stala pamiatkou, no snahy neboli nikdy dotiahnuté do úspešného konca.