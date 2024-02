Mimozemšťania počas invázie zdecimujú ľudstvo a porazia armádu. Sleduj akčný trailer plný smrti a hluku na Tiché miesto: 1. deň

Prvý trailer na pokračovanie Tichého miesta sa vráti v čase do dňa, keď sa to celé začalo a ľudstvo čelilo mimozemskej hrozbe.

A Quiet Place: Day One (Tiché miesto: Prvý deň) ukáže prvý deň invázie mimozemšťanov, ktorí zdecimovali ľudstvo v prvých dvoch častiach hororovej série. Snímku režíroval Michael Sarnowski (Pig s Nicolasom Cageom) a príbeh vymyslel spolu s Johnom Krasinskim, ktorý vymyslel a zrežíroval prvé časti.

Nový film nebude po celý čas v tichosti, ako tomu bolo v prípade prvých dvoch snímok. Ľudia v prvý deň ešte netušili, že príšery sa orientujú podľa zvuku. V chaose invázie ho, prirodzene, narobili až-až, a tak ich mimozemšťania zabíjali jedného po druhom.

Hlavné postavy tentoraz stvárnia Lupita Nyong’o (Us, Black Panther), Joseph Quinn (Stranger Things), Alex Wolff (Pig) a Djimon Hounsou (Rebel Moon, Guardians of the Galaxy), ktorý stvárni rovnakú postavu ako v druhej časti. Štúdio Paramount Pictures naplánovalo premiéru snímky na 26. júna 2024.