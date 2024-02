Lenockatt pomohla odhaliť kauzu zneužívaných dievčat: Nesúhlasím s tým, že ich Fiki Sulík nazval hlúpymi pi*ami (Rozhovor)

Lenka je žena, ktorá začala odhaľovať Róbertove zločiny. Prečo jej dievčatá začali písať a koľkým nakoniec pomohla?

Keď sa známej instagramovej influencerke Lenke (Lenockatt) začali ozývať rôzne dievčatá s tým, že jej kamarát Robo ich zneužil, nehodila to za hlavu. S dievčatami sa stretla, vypočula si ich, zozbierala dôkazy a niektorým aj dodala odvahu ozvať sa a ísť na políciu.

Výsledkom odvahy týchto žien je to, že 23-ročný Róbert Z. má na krku obvinenie z vydierania, kupliarstva a zo sexuálneho zneužitia. Momentálne je vo väzbe, policajti prípad vyšetrujú a predierajú sa stovkami až tisíckami dôkazných materiálov, ktoré mal obvinený buď v mobile, alebo ich poskytli jeho obete.



V Refresheri sme urobili rozhovor s obeťami, ktoré na neho podali trestné oznámenie.



Odkiaľ poznáš obvineného Roba Z.?

Spoznali sme sa cez spoločných známych v júni 2023. Začali sme si písať na Instagrame, chodievali sme spolu von a bol aj u mňa doma. Nebolo to intenzívne kamarátstvo, ale mala som ho rada. Zo začiatku sa javil neškodne.

Ako sa začal tvoj instagramový beef s Robom?

Keď som ho spoznala, bol stále veľmi pokojný a páčilo sa mi, že nepil, nefetoval ani nefajčil. Zo začiatku síce mal nejaké sexuálne návrhy, ale aj keď sme spolu spali v jednej posteli, nikdy sa o nič nepokúsil. Keď zistil, že sa kamarátim s Filipom Sulíkom, nahneval sa, zmenil svoje správanie a odmlčal sa.

Neskôr sa ozval s tým, že Ráchel (Ráchel Karnižová alias Rachellkka) mu ponúkala peniaze, ak na mňa nájde nejakú špinu. Vymysleli sme si, že som tehotná s Filipom Sulíkom, a ona to začne šíriť, pričom to bude blbosť. Robo sa rozhodol, že si to nahrá.

Povedal mi, že každá pi*a, čo ho bude srať, skončí na Telegrame s nahými fotkami a že ich má strašne veľa.

Nahrávku nám chcel predať za tisíc, dvetisíc eur, lenže Filip Sulík aj ja sme ho ignorovali. Robo sa skrz tú nahrávku začal cítiť ako nejaká veľká ryba. Chcel sa dostať medzi nás a zviditeľniť sa na Instagrame. Dožadoval sa, aby som ho zdieľala a vybavila mu súboj vo Fight Night Challenge, kde budem sama bojovať.

Keď sme ho s Filipom prvýkrát prezdieľali, viac ako šesť ľudí mi napísalo, že je drogový díler a že bije dievčatá. Povedala som mu, že zápas v FNC vybaviť neviem a nemôžem ho ako zdieľať, tak ani zobrať na staredown vo FNC. Nemohla som sa verejne ukazovať s človekom, o ktorom sa hovoria takéto veci.

Overila si si tie tvrdenia?

Áno, rozprávala som sa aj s jednou z jeho bývalých partneriek a potvrdila mi, že ju bil a citovo vydieral.

Konfrontovala si ho s tými obvineniami?

Áno, a vtedy si na mňa začal vymýšľať hlúposti, že keby chcel, vytiahne na mňa, že som robila escort v Košiciach. Keď som mu to vyvrátila, začal ma obviňovať, že som s niekým spala ako hosteska a podobné nepravdy. Toto trvalo týždeň v kuse a potom sa rozhodol, že zverejní tú Ráchelinu nahrávku.

Vytvoril si patreon s tým, že tam bude pridávať aj nahé fotky dievčat. Keď som sa mu to snažila vyhovoriť, odpísal mi, že každá pi*a, čo ho bude srať, tam skončí nahá a že má strašne veľa fotiek. Keď sa to dozvedel Filip, dal výzvu, aby ho ľudia nahlasovali, že vydiera a chce zverejňovať nahé fotky dievčat.

To Roba asi nepotešilo, že?

Volal mi, že som sa tým zatiahla do vojny. Nasledujúci mesiac každý deň vydával desiatky storiek. Vymýšľal si, že môj otec zomrel pre drogy, že moja mama bola prostitútka a podobné nezmysly. Snažil sa mi ublížiť a od môjho expartnera získal moje nahé fotky, ktorými ma vydieral.