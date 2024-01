Beyoncé, Kim K a Selena Gomez používajú kozmetiku z drogérie. Toto je 10 produktov do 15 €, ktoré milujú aj celebrity

Aj kvalitná kozmetika môže byť cenovo dostupná.

Krémy za stovky eur, luxusný make-up či pravidelné návštevy estetickej klinky – bežnú beauty rutinu slávnych herečiek a modeliek si väčšina z nás ani zďaleka nemôže dovoliť. Občas sa však v kozmetickej taške celebrít a ich vizážistov nájdu aj cenovo dostupné produkty z drogérie. Áno, aj Queen B mala na sebe riasenku za menej ako 12 € a Victoria Beckham ospevuje krém za necelých 6 €. Kim K dokonca svojim fanúšikom odporučila až troch drogérkových favoritov.

Podarilo sa nám nájsť až 10 produktov, ktoré ti prinesú uspokojivé výsledky a nezabolia ani tvoju peňaženku.

Beyoncé – riasenka L’Oréal Paris Lash Paradise

11,30 €

Pamätáš si, keď Queen B vystupovala na festivale Coachella v roku 2018? Z ikonickej šou vznikol aj dokument, v ktorom môžeš okrem úžasného vystúpenia obdivovať aj jej outify a dokonalý make-up. Sir John je dvorným vizážistom Beyoncé už niekoľko rokov a postaral sa aj o jej bezchybný vzhľad na Coachelle.

V rozhovore priznal, že využil niekoľko cenovo dostupných produktov, ako napríklad riasenku Lash Paradise od L’Oréal Paris. „Podstatné bolo vytvoriť make-up, ktorý vydrží aj dvojhodinové kardio,“ vysvetľuje.

Selena Gomez – tonizačná pleťová hmla Mario Badescu

od 6,90 €

Selena sa so svojou rannou skincare rutinou podelila s fanúšikmi na Tiktoku. Medzi jej vlastnou kozmetikou a luxusnými značkami sa objavila aj tonizačná hmla Mario Badescu. Tento produkt je v zahraničí bežne dostupný v drogérii, u nás si ho môžeš objednať online už od 6,90 € za 59 ml balenie (najväčšie 236 ml balenie sa predáva za 16,50 €).

Táto tonizačná hmla obsahuje Aloe vera, výťažky z tymiánu, ruže a morských rias, ktoré by mali tvojej pleti dodať hydratáciu a žiarivý efekt.

Kendall Jenner – balzam na pery Avène

6,80 €

Kendall v rozhovore pre Allure priznala, že nikdy necestuje bez kvalitného balzamu, pretože sa jej v lietadle vysušujú pery. Medzi jej obľúbené patrí Avène Cold Cream s vyživujúcim účinkom.

Tento balzam hĺbkovo hydratuje suché pery a vytvára na nich ochranný film, ktorý pomáha chrániť pred chladom a inými vonkajšími vplyvmi. Obsahuje minimálne 99,5 % zložiek prírodného pôvodu a dokonca je vhodný aj pre deti od 2 rokov.

Pamela Anderson – balzam na pery Dr. Hauschka Eye And Lip Care

10,10 €

Bývalá beauty ikona 90. rokov vyzerá úchvatne aj po päťdesiatke. Posledné mesiace nám ukazuje svoje „prirodzené ja“ – bez make-upu sa objavila na parížskom fashion weeku a v kampani módneho domu Proenza Schouler.

Minulý rok vo videu britského Vogue ukázala obsah svojej kabelky a podelila sa o svoje must-have produkty. Okrem tangáčov, drahých kameňov a CBD oleja sa v jej kabelke objavil aj vyživujúci balzam na Dr. Hauschka. „Veľmi používaný a už takmer prázdny,“ komentuje Pamela.

Victoria Beckham – Weleda Skin Food

od 5,90 €

Victoria nás v rozhovore pre Into The Gloss previedla celou svojou rutinou – od skincare až po obľúbenú značku parfumu. Posh Spice nedá dopustiť na univerzálny výživný krém Weleda Skin Food, ktorý používa na telo. „Čo sa mi na ňom páči, je to, že nie je príliš drahý a nájdem ho kdekoľvek. Má hustú a maslovú konzistenciu. Míňam veľa balení, škoda, že ich nerobia väčšie,“ vysvetľuje.

Keď je opálená, tento krém ešte zmieša s obyčajným kokosovým olejom. Dodáva, že väčšine ľudí asi bude prekážať mastný efekt, ale jej to pomáha udržať opálenie. „Mám pocit, že som v tom celá ponorená a moja pokožka sa dobre napila.“

Kim Kardashian – čistiace mlieko na citlivú a suchú pleť Cetaphil

10,20 €

Kim sa ešte v roku 2018 prostredníctvom svojej aplikácie (pozn. – už nie je dostupná) podelila o svoje obľúbené produkty z drogérie. „Chcela som sa podeliť o niektoré z najlepších produktov z drogérie. Účinné produkty môžete nájsť aj bez toho, aby ste minuli veľa peňazí,“ uviedla.

Prvým produktom z tohto výberu je čistiace mlieko Cetaphil, ktoré má veľmi jemné a hypoalergénne zloženie a šetrne zbaví tvoju pleť nečistôt bez pocitu podráždenia.

11,70 €

Kim do svojho zoznamu favoritov zaradila aj očný krém od Neutrogeny, ktorý rozjasňuje očné okolie a dodáva mu potrebnú hydratáciu. Zloženie s kyselinou hyalurónovou pomáha brániť strate pružnosti pleti a redukovať viditeľné znaky únavy.

od 7 €

Posledným produktom, ktorý schvaľuje aj Kim K, je ošetrujúci olej značky Bi-Oil. Tento produkt obsahuje vitamíny A, E, zmes olejov (nechtíkový, levanduľový, rozmarínový, harmančekový) a PurCellin Oil™, ktorý zaisťuje vstrebávanie živín a vitamínov do kože. Zloženie oleja Bi-Oil má preventívne pôsobiť proti vzniku strií, zlepšiť vzhľad jaziev a pomôcť k hladkému a jednotnému vzhľadu pokožky.

Meghan Markle – riasenka Maybelline Lash Sensational

8,90 €

Vizážistka Lydia Sellers pracovala s Meghan Markle od roku 2015 do roku 2017, keď bola ešte hviezdou seriálu Suits. Lydia spomenula, že Meghan dobre vie, aké produkty jej vyhovujú, a rada sa drží svojej zaužívanej rutiny.

„Meghan mi predstavila riasenku z drogérie Maybelline Lash Sensational. Vďaka nej ju teraz používam neustále. Je skvelá na objem a predĺženie rias a tiež sa mi páči, že je cenovo dostupná,“ vysvetlila Lydia.

Shailene Woodley – NYX Professional Makeup Slim Lip Pencil

od 5 €

Obsah svojej kabelky vo videu britského Vogue ukázala aj herečka Shailene Woodley. Medzi jej must-have produkty patrí aj kontúrka NYX Professional Makeup Slim Lip Pencil. „Farba je perfektná. Nenašla som ešte inú ceruzku, ktorá jej môže konkurovať. Som tejto ceruzke verná,“ vysvetľuje. Shailene síce neprezradila priamo, o akú farbu ide, ale vo videu jasne vidíš, že ide o prirodzený odtieň, ktorý sa hodí k jej pokožke. Najlepšie preto bude, ak si vyberieš farbu priamo k svojej pleti.