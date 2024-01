Britská herečka, ktorá randila s Harrym Stylesom, čaká dieťa so svojím bratrancom. Buďte ku mne zhovievaví, prosí ľudí

Paparazzi ich odfotili na prechádzke Londýnom. Teraz už svoj vzťah neskrývajú.

Britská herečka a televízna osobnosť Emily Atack čaká dieťa so svojím nevlastným bratrancom, vedcom Alistairom Garnerom, informuje The Sun. Radostné novinky oznámila známa 34-ročná herečka svetu začiatkom tohto roka na Instagrame, na ktorom má vyše 2 milióny sledovateľov.

„Nikdy som nebola taká šťastná a zároveň úplne vystrašená. Buďte ku mne prosím zhovievaví. Spoznala som svoje telo na tak šialenej úrovni. Prinútilo ma to oceniť to, čo som dostala, TAK veľmi, robím všetko pre to, aby som z neho urobila domov pre malú chobotničku, ktorú si pestujem...,“ napísala herečka na sociálnej sieti.

Atack pozná otca svojho dieťaťa už od útleho veku. Jej teta si vzala muža, ktorý už mal syna z predchádzajúceho vzťahu. Príbuzenstvo však zaľúbencom nebránilo v tom, aby začali vzťah. Po minuloročnom rozchode s uznávaným chirurgom, dala Atack romániku zelenú. Darilo sa im to držať v tajnosti až do septembra minulého roku, kedy ich paparazzi odfotili na prechádzke Londýnom.

„Emily a Alistair sa považujú za rodinných priateľov a nie sú pokrvne príbuzní. Vyrástli spolu a vždy spolu vychádzali veľmi dobre, no minulý rok sa začali zbližovať,“ prezradil zdroj blízky páru. Britská herečka dokonca kedysi tajne randila aj s britským spevákom Harrym Stylesom v čase, keď ešte spieval so skupinou One Direction. Ona sama to priznala až po niekoľkých rokoch. „Bolo to krátke, no zábavné,“ uviedla.