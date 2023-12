Nová kolekcia známej módnej značky poteší fanúšikov Zaklínača. Nájdeš tu jednoduché nápisy aj prepracované výjavy z hier

Nov├í kolekcia ti vyraz├ş dych.

─Äal┼íia kolekcia Medicine vytvoren├í v spolupr├íci so ┼ít├║diom CD PROJEKT RED ┼ąa zavedie na ikonick├ę miesta zo sveta Zakl├şna─Źa, ktor├ę teraz┬ám├┤┼że┼í spozna┼ą v ├║plne novej ed├şcii. Po─Źas cesty do (ne)zn├ímeho sveta nav┼ít├şvi┼í ─żadom pokryt├ę Skellige, vesel├║ dedinu Brunwich, slnkom zaliaty White Orchard, pochm├║rne ruiny Kaer Morhen a temn├║ divo─Źinu Velen, kde Geralt a jeho priatelia pre┼ż├şvali svoje dobrodru┼żstv├í v s├ęrii hier od CD PROJEKT RED.

V┼íetko je v interpret├ícii grafick├Żch dizajn├ęrov Medicine, pre ktor├Żch sa rozmanitos┼ą kontinentu stala in┼ípir├íciou pre nov├║ kolekciu.

Grafici Medicine v tejto kolekcii vytvorili n├ívrhy pre d├ímske aj p├ínske outfity. V─Ćaka bohato ilustrovan├Żm tri─Źk├ím, mikin├ím, ko┼íeliam a doplnkom objav├ş┼í nov├ę z├íkutia tohto sveta. V ponuke n├íjde┼í extr├ęmne pohodln├ę basic tri─Źk├í so ┼ít├Żlovou potla─Źou v r├┤znych farb├ích za menej ako 25 eur. Na tri─Źk├ích sa dizajn├ęri rozhodne vy┼íantili, tak┼że m├í┼í z ─Źoho vybera┼ą.

P├ínske mikiny s n├ípisom a potla─Źou na zadnej strane k├║pi┼í za 44,90 eur a vybra┼ą si m├┤┼że┼í z troch farieb a nieko─żk├Żch dizajnov. Cenovka na d├ímskej mikine je o p├ír eur vy┼í┼íia, na rozdiel od p├ínskej mikiny m├í zips a ruk├ívy zdob├ş v├Żrazn├Ż n├ípis.

Ak m├í┼í rada v├Żrazn├ę ┼íaty, v ktor├Żch ta nik neprehliadne, ko┼íe─żov├ę midi ┼íaty posiate mot├şvmi z hry Zakl├şna─Ź sa stan├║ tvoj├şm ob─ż├║ben├Żm k├║skom. D├ímsku sekciu uzatv├íra ─żahk├í oversize ko┼íe─ża v troch farb├ích a mot├şvoch, ktor├í bude tvoja za 34,90 eur.

P├ínska ko┼íe─ża je rovnako neprehliadnute─żn├í a v kombin├ícii s basic tri─Źkom ti r├Żchlo vytvor├ş ┼ít├Żlov├Ż outfit. Ko┼íe─żu s prepracovan├Żm dizajnom a nieko─żk├Żmi v├Żjavmi z hier m├┤┼że┼í ma┼ą doma za menej ako 40 eur.

V ponuke n├íjde┼í aj pono┼żky v r├┤znych farb├ích zdoben├ę erbami ─Źi menami post├ív z hry.┬áDo Vianoc ich u┼ż s├şce nestihne┼í, v novom roku s├║ v┼íak skvel├Żm tipom na dar─Źek pre fan├║┼íika Zakl├şna─Źa. Alebo pre teba. To ist├ę plat├ş o pl├íten├Żch ta┼ík├ích ─Źi ─żadvink├ích, ktor├ę doplnia ka┼żd├Ż nudn├Ż outfit. Cenovka je taktie┼ż l├íkav├í ÔÇô tieto doplnky vybav├ş┼í za menej ako 20 eur.

So Zakl├şna─Źom si m├┤┼że┼í dopria┼ą aj relax, a to v─Ćaka vo┼łav├Żm s├│jov├Żm svie─Źkam. Dvojbalenie rozko┼ín├Żch svie─Źok, ktor├ę s├║ op├Ą┼ą skvel├Żm tipom na dar─Źek, k├║pi┼í za 21,90 eur. Tro┼íku netradi─Źnej┼í├şm, no o to origin├ílnej┼í├şm dar─Źekom pre milovn├şka Zakl├şna─Źa je prepracovan├ę balenie, ktor├ę obsahuje┬áploska─Źku, poh├íre a lievik.┬á

T├íto kolekcia pote┼í├ş aj majite─żov dom├ícich mil├í─Źikov. Ako je u Medicine zvykom, dizajn├ęri na nich ani tentokr├ít nezabudli, tak┼że si m├┤┼że┼í vytvori┼ą┬ámatchy matchy outfit so svoj├şm ┼ítvornoh├Żm kamo┼íom. A pes oble─Źen├Ż v kvalitnej bunde s mot├şvom Zakl├şna─Źa, to chce┼í.┬á

Kolekcia odr├í┼ża atmosf├ęru sveta Zakl├şna─Źa, kde ni─Ź nie je ─Źierno-biele a hrdinovia sa dost├ívaj├║ do neobvykl├Żch situ├íci├ş. Ka┼żd├Ż si tu pr├şde na svoje. Fan├║┼íikovia, ktor├ş Zakl├şna─Źa a jeho prostredie u┼ż dobre poznaj├║, ale aj t├ş, ktor├ş maj├║ radi outfity odkazuj├║ce na popkult├║ru.

Zauj├şmav├Żm doplnen├şm kolekcie s├║ pr├şbehy z potuliek Zakl├şna─Źa umiestnen├ę na visa─Źk├ích. Pon├║kaj├║ dodato─Źn├ę vysvetlenie mot├şvov predstaven├Żch na jednotliv├Żch potla─Źiach┬áa poz├Żvaj├║ na spolo─Źn├ę dobrodru┼żstvo vo svete Zakl├şna─Źa.