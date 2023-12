Bleskové knokauty, hrozivé zranenia a pekelné bitky o titul. Toto bol turnaj Oktagon 50

Organizácia Oktagon MMA sa vrátila do Ostravy, kde sa konal jej jubilejný 50. turnaj. Čo všetko akcia ponúkla?

Desítka nelítostných bitev, tvrdá ukončení a dva zápasy o titul šampiona. Fanoušci a fanynky bojových sportů dostali předčasný vánoční dárek v podobě turnaje Oktagon 50, který byl plný domácích i zahraničních hvězd a kromě výstavních knockoutů přinesl i několik překvapivých výsledků. Podívej se s námi, co všechno akce nabídla.

Finiše, napínavé zápasy i zranění

První zápas galavečer obstarala česko-slovenská bitva Michala Konráda z pražského gymu Gorila MMA proti Marcu Novákovi z Hanuman Gymu Bratislava. V prvním kole vyvinul Konrád snahu dostat Nováka na zem a připsal si i dva takedowny, slovenský bojovník však ukázal velmi dobrou obranu. Rozhodující moment přišel v kole druhém, kdy Novák v klinči u pletiva trefil Konráda tvrdým kolenem na hlavu a následně jej na zemi salvou úderů ukončil. Novák se tak navzdory mnohým predikcím stal prvním vítězem večera a Konrád odešel se svou třetí porážkou v řadě.

První minuty zápasů Michala Kotalíka bývají pořádná divočina a ani tentokrát tomu nebylo jinak. V úvodu střetu s Ondřejem Raškou pohrozil svými nebezpečnými háky, rodák z Ostravy však v pěstní přestřelce obstál a samotnému se mu podařilo několikrát svého soupeře trefit. Atraktivní duel však náhle skončil po necelé půlminutě druhého kola, kdy Kotalík nešťastně došlápl a zranil si chodidlo, načež rozhodčí zápas v jeho neprospěch ukončil. Raška se tak po poslední porážce vrátil zpět do vítězného sedla, zatímco Kotalík tak za sebou aktuálně vláčí nešťastnou sérii čtyř proher za sebou.

Bývalý titulový vyzývatel Máté Kertész v kleci přivítal Ammariho Diedricka, pro kterého se jednalo o premiéru v organizaci. Maďarský hřebec Kertész nastupoval jako favorit a tuto pozici taky potvrdil. Ten jasně ovládl první a třetí kolo, kdy dokázal svého soupeře dostat na zem a tam jej zkušeně kontrolovat. Po třech kolech se všichni bodoví rozhodčí shodli na jednohlasné výhře pro Kertézse, který se po dvou prohrách v řadě vrátil jako vítěz. A jak po zápase řekl, příště by se rád utkal s bývalým bojovníkem UFC Niklasem Stolzem.

Matěj Kuzník byl před turnajem velkým favoritem, německý bijec Ebrahim Hosseinpour se však postaral o to, že spousta sázkařů zřejmě roztrhala své tikety. Kuzníkovi se do zápasu nepodařilo pořádně dostat a o 12 let starší Hosseinpour jej přejel jak silově, tak i aktivitou a přesností. Po třech kolech nemohlo být pochyb o tom, že si 40letý Němec vysloužil jasnou výhru na body a ukázal, že do starého železa ještě rozhodně nepatří.

Brazilec skočil za Vémolou

O poutavou podívanou bylo postaráno i v zápase mezi brazilským Kratosem Rafaelem Xavierem a Danem Vinnim. V prvním kole Vinni inkasoval několik calf-kicků, které se na jeho noze výrazně podepsaly. Své tažení pak Brazilec završil ve druhém kole, kdy po jeho kombinaci padl Vinni k zemi a tam už pro něj nebylo těžké zápas ukončit na TKO.

Po výhře Xavier přeskočil klec a přiběhl rovnou k šampionovi polotěžké váhy Karlosi Vémolovi, se kterým se pustil do slovní přestřelky. Co přesně si řekli, není jasné, Brazilec má ale podle všeho zájem o titulovou šanci. Zůstává však otázkou, zda se jí dočká. Vémola má aktuálně v plánu zápasy proti Pirátovi a Attilu Véghovi.

Turnaj v Ostravě se nemohl obejít ani bez domácího válečníka Jana Širokého. Jeho bitva na domácí půdě ale bohužel pro něj opět nedopadla podle jeho představ. Jeho soupeřem se na poslední chvíli stal Stefano Catacoli, který se na začátku zápasu dostal Širokému do zad a první kolo si připsal jasně na svou stranu. Ve druhém kole Široký skóre srovnal a na řadu přišlo rozhodující třetí kolo. V tom se Catacolimu podařilo znovu dostat do zad svého soupeře, kde se po většinu zbytku zápasu držel. A i když zápas před limitem neukončil, díky dominanci rozhodl o své výhře na body.

Catacoli po výhře neskrýval emoce a prokázal respekt svému soupeři. Široký ocenil atmosféru v hale a promotér Ondřej Novotný mu přislíbil, že na příštím turnaji v Ostravě dostane další šanci.

KO večera

Po roční pauze vynucené zraněním lokte se do boje vrátil ostrostřelec Matěj Peňáz, kterému se postavil norský borec Ole Magnor, autor nejrychlejšího RNC v Oktagonu. Peňáz potvrdil pozici obrovského favorita a po necelých 30 sekundách Magnora, který se pustil neohroženě dopředu, knockoutoval. V Oktagonu tak Peňáz zůstává s osmi výhrami i nadále neporažen. Příště by se chtěl utkat na lednovém turnaji v Newcastlu.

Pod nejpodivnější zápas večera se podepsali Vladimír Lengál a Samuel Bark. Dva nebezpeční postojáři si během prvního kola takřka nevyměnili úder, zatímco další dvě kola strávili přilepení k sobě v klinči a grapplingových výměnách. Lengál sice dokázal doručit několik takedownů, na zemi svého soupeře ale kontrolovat nedokázal.

V posledních minutách se nakonec Bark na zemi dostal do výhodné pozice, ve které Lengála dokázal trefovat a zřejmě právě díky tomu si v této vyrovnané a rozpačité bitvě zajistil těsnou výhru na body. Poražený Lengál přislíbil, že se příště vrátí silnější, aby svou prohru odčinil.

Krvavé zranění rozhodlo o titulu

Hlavní předzápas večera byl bojem o titul v lehké váze, o který se porvali v odvetě Ivan Buchinger a Ronald Paradeiser. V první vzájemné bitvě slavil brzkou výhru Buchinger, jeho rival však za poslední roky zaznamenal obrovský progres, což v boji taky dokázal. V úvodních momentech uplatnil Paradeiser svůj postoj a Bugingera takřka ukončil. Buchinger však předvedl neuvěřitelnou výdrž, z krize se dostal a první kolo srdnatě ustál.

Tvrdými pěstmi Paradeiser hrozil i kole druhém a krvácejícího Buchingera znovu málem ukončil, „Buki“ se však nechtěl za žádnou cenu vzdát, i když do kola třetího nastupoval s rozseknutým rtem. Zranění však bylo tak těžké a tržná rána tak hluboká, že po konci třetího kola jeho roh zápas ukončil a Paradeiser se tak stal novým šampionem lehké divize. Svému soupeři po boji s respektem poděkoval.

Ronald Paradeiser je jedním z účastníků pyramidy Tipsport Gamechanger o milion eur, ve které se příští rok utká evropská elita lehké váhy. Paradeiser tak do projektu nastoupí jako šampion a jako jeden z favoritů.

Brutální KO zakončilo turnaj

Od hlavního zápasu všichni očekávali ohňostroj a ten taky dostali. Niko Samsonidse a Losene Keita se pobili o titul pérové váhy a jak už bývá zvykem, když bojuje Keita, ve vzduchu neustále visí knockout. V prvním kole sice Keitovy údery nenacházely cíl a po takedownu skončil na zádech, ve druhém kole však jedním úderem poslal Samsonidseho na zem a byl konec. Ještě než však stihl rozhodčí přiskočit, trefil Keita ležícího soupeře dalšími údery, načež byl Samsonidse odnesen na nosítkách. Hned po výhře pak Keita vyzval Paradeisera o titul v lehké váze.