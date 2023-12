Toskánsko na Slovensku: Peter má biofarmu so vzácnymi býkmi, môžu stáť až 500-tisíc eur (Foto)

Mäso z jeho čiernych angusov podávajú aj v michelinských reštauráciách v Maďarsku. Hostia si užijú aj kvalitné vína z lokálnych viníc.

Projekt Kosa Estates na juhu Slovenska poskytuje autentický zážitok podobný Toskánsku. Peter Kosa vybudoval blízko Štúrova biofarmu s krásnymi vinicami a zvieratami. To všetko obklopuje nádherná príroda. Domčeky sa nachádzajú na vŕšku v podunajskej vinárskej oblasti Obid, Mužla, Štúrovo a Kamenný Most. „V začiatkoch sme také niečo chceli vytvoriť len pre kamarátov a pre nás. Aby sme sa dostali ku kvalitnému mäsu, k dobrému jedlu a vínu. Dnes už často bohužiaľ neviete, čo si dávate do úst,“ tvrdí Peter Kosa. „V USA je druhým najväčším brandom, hneď po Coca-Cole, práve black angus. Aj preto sme sa rozhodli práve pre tento druh býka. Ich mäso je naozaj veľmi kvalitné a v Amerike som si ho veľmi obľúbil,“ dodáva.

Peter Kosa žil od roku 2004 v Spojených štátoch amerických, kde aj študoval. V Colorade sa venoval medzinárodným vzťahom a už počas štúdia sa zamiloval do amerického spôsobu života. Počas tohto obdobia mal príležitosť vychutnať si špeciálne steaky z čierneho angusa, ktorých chuť a kvalitu si okamžite obľúbil. Jeho kroky ďalej viedli do Kalifornie, s rodinou sa potom presťahoval aj na Miami. Hoci dnes žije na Slovensku, v Amerike mu zostal jeho biznis v oblasti cestovného ruchu.

Na 75-hektárovom území majú 10 domčekov, z ktorých plánujú vybudovať ubytovanie. V budúcnosti by tam chceli postaviť aj vlastnú reštauráciu. V súčasnosti vyrábajú napríklad med a ich mäso môžeš ochutnať aj vo viacerých michelinských reštauráciách v Maďarsku. V článku sa dočítaš, čomu sa Peter venoval a dodnes venuje v Amerike, kde a za koľko kúpil vzácne čierne angusy, koľko najviac takéto zviera môže stáť aj to, ako sa o ne treba starať.

Peter Kosa žil 15 rokov v Amerike. Zdroj: Kosa Estates

Práca v Kalifornii

Neskôr odišiel pracovať a študovať do Kalifornie. Tam vyštudoval druhú školu, odbor medzinárodné obchodné vzťahy. Po štúdiu v Kalifornii začal pracovať pre firmu, ktorá zariaďovala zájazdy pre cestovné kancelárie. Peter sa cestovnému ruchu venuje už 16 rokov. Keď sa majiteľ agentúry chystal do dôchodku, musel sa rozhodnúť, či zmení firmu alebo si otvorí svoju. Rozhodol sa pre druhú možnosť a dodnes jeho biznis funguje.