Peugeot na Slovensko doviezol auto budúcnosti za 2 milióny €. Má 680 koní a úchvatný interiér s výsuvným volantom

Päťmetrový koncept s dravým pohľadom je na Slovensku.

Aj francúzska automobilka Peugeot sa zaviazala k tomu, že do roku 2030 prejde výlučne na elektrický pohon. Už teraz je tomu prispôsobené portfólio, ktoré je do veľkej miery elektrifikované vrátane novej generácie obľúbeného SUV 3008 v čisto elektrickej podobe. V nasledujúcich rokoch tento trend umocní množstvo chystaných hybridov a elektromobilov, vďaka ktorým sa chce Peugeot do konca desaťročia stať lídrom v elektromobilite v Európe. S tým súvisí aj štúdia Inception (z latinského výrazu inceptio, čiže začiatok), ktorá naznačuje budúce smerovanie značky.

Päťmetrový koncept s dravým pohľadom ukázali začiatkom roka, teraz sa však ocitol exkluzívne aj u nás. Slovensko sa tak stalo siedmou krajinou sveta, do ktorej impozantná štúdia zavítala. Priviezli ho do aktuálne najnavštevovanejšej atrakcie v Starom Smokovci – do Tatranského ľadového dómu. Unikátny Peugeot v hodnote 2 milióny € bol prísne strážený a 24 hodín sprevádzaný špecialistom priamo z Paríža, no niekoľkým šťastlivcom vrátane speváčky Emmy Drobnej sa podarilo sadnúť si aj do špeciálneho interiéru s netypickými sedadlami. To nebolo možné ani počas prezentácie v Paríži.

Inception poukazuje na nové dizajnové smerovanie modelov Peugeot. Nechýbajú tak svetelné kly, zatiaľ čo na bokoch hladkej karosérie sa nachádza tzv. Tech Bar – výrazná lišta s integrovaným displejom, ktorý informuje o parametroch vozidla. Do oka síce padnú viaceré exteriérové riešenia vrátane nevšedne navrhnutých diskov v dizajne Aerorim s logom uprostred, ktoré sa netočí, avšak najväčšiu senzáciu predstavuje interiér.

Ten je totiž navrhnutý mimoriadne futuristicky. Nachádza sa v ňom riešenie palubnej dosky novej generácie – centrom je Hypersquare, teda volant budúcnosti. Ten už nie je s kolesami spojený mechanicky, ale len elektronicky. Vodič tak ovláda vozidlo plne digitálne, a to prostredníctvom volantu s displejom, ktorý pripomína akýsi joystick hernej konzoly. Navyše, pocit autonómnej jazdy veľmi autenticky približuje jeho schopnosť sa automaticky zasunúť do palubovky.

Samotný koncept pritom stojí na platforme STLA Large, ktorej základom je akumulátor s kapacitou 100 kWh a dva elektromotory s výkonom až 500 kW/680 koní. Vďaka nízkej stavbe karosérie a 800 V napäťovej architektúre sa má spotreba energie pohybovať na úrovni len 12,5 kWh/100 km, takže automobilka hovorí o dojazde 800 km. Batéria sa dá nabíjať aj bezkáblovo pomocou indukčnej technológie. Čo všetko a do akej miery sa pretaví aj do sériových vozidiel v blízkej budúcnosti, zistíme v najbližších rokoch.