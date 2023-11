Do snubného prsteňa sa oplatí investovať. Aké sú výhody kvalitného materiálu?

Materiál treba vyberať dôkladne.

Snubný prsteň je vstupenkou do nového života. Už ním nikdy nebudete kráčať sami. Taká udalosť si žiada tú najvyšperkovanejšiu pečať v podobe snubného prsteňa. Aj keď ide hlavne o lásku, na kvalitnom materiáli sa neoplatí šetriť. Predsa s ním budete spojení po celý život. Tak vyberte ten správny.

So svojou polovičkou chcete vydržať na veky vekov, preto to isté žiadajte aj od osudového šperku. Snubné a zásnubné prstene sú to najcennejšie, čo vás môže zdobiť. A práve materiál je v takom prípade podstatný. Tie obyčajné často nedosahujú takú kvalitu, akú by si zaslúžil váš vzťah.

Materiál vyberajte dôkladne

Drahšie neznamená automaticky lepšie. Pri prsteňoch však toto tvrdenie platí. Pravému zlatu sa napríklad chirurgická oceľ vyrovná len v tých najodvážnejších predstavách. Čo teda považovať za kvalitný materiál?

Zlato – od ružového cez žlté a červené až po biele. So zlatom neurobíte nikdy krok vedľa.

Platina – ušľachtilý to materiál. Pre pôvabnú nevestu ako stvorený. A spolu so zlatom ten najvhodnejší kov na výrobu prémiových prsteňov.

V súčasnosti síce narazíte na snubné a zásnubné prstene zo striebra, titánu alebo chirurgickej ocele, ich kvalita však nikdy nedosiahne podobné výšiny. A nezabudnime ani na istú dávku tajomnosti a celkovú auru.

Zdroj: bisaku

Ako sa líši kvalitný materiál od obyčajného

Láska, oddanosť, vernosť – to sú ľudské kvality. Čo vám však prinesie kvalitný materiál?

Trvanlivosť a odolnosť: Niektoré rodiny dedia šperky z generácie na generáciu. Zlato či platina patria medzi materiály, ktoré vám tento kúzelný zvyk dovolia. A takmer s istotou budú ozdobou vašich každodenných radostí po celý život.

Opojný vzhľad: Drahé kovy majú nádherný lesk a farbu, ktoré nikdy neomrzia. Ak túžite, aby bol prsteň odrazom vášho vzťahu, nemôžete urobiť lepšiu voľbu. Čo myslíte?

Zdravie a bezpečnosť: Drahé kovy bývajú hypoalergénne. Nemusíte sa tak báť alergickej reakcie na citlivej pokožke.

Exkluzivita a osobitosť: Rytina podľa predstáv alebo úpravy na mieru – to všetko vám umožnia v kvalitnom klenotníctve. Napríklad zlato sa dá vďaka unikátnym vlastnostiam tvarovať oveľa lepšie než obyčajné materiály.

Údržba: Nečistotám a škvrnám sa nevyhne ani ten najluxusnejší prsteň na svete. Vďaka kvalitnému materiálu ich však ľahko odstránite mydlovou vodou, sódou alebo kyselinou citrónovou. A bez obáv zo straty hodnoty.

S prsteňom na mieru si navyše môžete byť istí, že je jediný na svete. Láska je hlbšia, keď niečo patrí len a len vám.

Prsteň na celý život sa vyrába ručne s použitím najpresnejších technológií

Na rozdiel od obyčajných sériových šperkov sa ten kvalitný odlišuje aj typom výroby. Prstene na mieru, ktoré vznikajú pod rukami majstrov zlatníkov, v sebe majú kúsok mágie. Keď na vlastné oči zbadáte týždne usilovnej práce na vybrúsenom dizajne, jednoducho podľahnete. Pomocníkom pri výrobe je najmodernejšia technológia, ktorá každému šperku venuje pozornosť, ktorú potrebuje. Zaistí, že prstene sú ešte odolnejšie a kvalitnejšie, hrany sú presné a ostré do najmenšieho detailu.

Žiadosť o ruku už prebehla, teraz nastal čas na svadobné obrúčky. Ktoré to budú?