Herci, ktorí si na natáčaní spravili hanbu, pomočili sa alebo sa strápnili pri sexe

V Hollywoode sa deje množstvo trápnych situácií. Herci si ich niekedy nechajú pre seba, no častokrát ich berú s humorom a svoje príbehy povedia v rôznych talkshow či podcastoch. Vďaka tomu sme sa dozvedeli, ktoré veľké hviezdy sa na pľaci pomočili či chytali kvapky potu pri sexe.

Obľúbená herečka mala vo filme Love & Other Drugs množstvo scén, v ktorých bola nahá, častokrát so svojím hereckým partnerom Jakeom Gyllenhaalom. Počas jednej zo scén si mala vyzliecť kabát s tým, že pod ním nič nemala.

„Myslela som si, že kamery bežia a danú scénu už natáčajú, ale ukázalo sa, že sme len skúšali a ja som sa zbytočne vyzliekla pred veľkým množstvom ľudí. To nič, proste som robila svoju prácu,“ povedala pre CTVNEWS.com.

Jackman hral v roku 1996 v divadelnej hre Kráska a zviera, kde stvárnil postavu Gastona. V tom období ho veľmi bolela hlava a lekár mu odporučil piť veľmi veľa vody. Jackman tak robil a v deň hry vypil obrovské množstvo vody. Zle si to vyrátal a hneď po začiatku predstavenia musel ísť na malú. Nemohol však odbehnúť a nedopadlo to dobre.

„Práve som dvíhal Belle, a keď bola hore, prestal som spievať. V tom okamihu som si uvedomil, že svaly, ktoré musíte uvoľniť, aby ste spievali, sú tie isté, ktoré nechcete uvoľniť, ak sa nechcete pomočiť,“ povedal herec pre ABCNews.com.

