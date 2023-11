Kysučan Peter je majstrom sveta vo fackovaní. Ukázal mi, ako vypína o 50 kíl ťažších chlapov (Reportáž)

Peter ma zasvätil do tajov čoraz viac populárneho slap fightingu.

Posledné roky zažívajú bojové športy neuveriteľný boom. Z profesionálnych zápasníkov sa stávajú hviezdy šoubiznisu a v ringu si pred očami tisícok divákov merajú sily speváci, influenceri, pornoherečky či účastníci reality shows. Neustále vznikajú nové bojové organizácie a s nimi aj rôzne nové disciplíny, akou je napríklad aj slap fighting – čiže fackovanie sa pod pravidlami.

Už na prvé počutie môže ísť o kontroverznú disciplínu, ktorá rozdeľuje ľudí na dve frakcie. Niektorí tvrdia, že ide len o „bláznovstvo“ či výstrelok doby, iní považujú slap-fighting za regulérny šport. Hlavným argumentom jeho kritikov je, že ide o nebezpečné a zbytočné ubližovanie si. To by sme však mohli povedať aj na margo MMA, boxu a ostatných uznávaných bojových športov. Každý má však právo na svoj názor a nikomu ho nemôžeme brať.

Faktom zostáva, že bojovníci sa na svoje zápasy v tejto disciplíne poctivo pripravujú a dávajú do nich všetko, aby vyhrali v rámci platných pravidiel. Výnimkou nie je ani Kysučan Peter Truchlík, ktorému sa to darí obdivuhodne dobre.

Peter sa totiž zo Slovenska „prefackoval“ až do Ameriky a dotiahol to na titul majstra sveta, ktorý sa v blízkej budúcnosti chystá obhájiť. Skromný rodák z obce Skalité sa môže pýšiť uznaním od mnohých zvučných mien akými sú Arnold Schwarzenegger, Thor Bjorsoon, Ronnie Coleman či Logan Paul, pod ktorého organizáciou aj zápasil.

Ešte predtým, než sa spoločne vydáme na Kysuce, aby sme spoznali Slováka, ktorý rozdáva najsilnejšie facky na svete, radi by sme ti pripomenuli, že tvoriť kvalitný obsah môžeme len vďaka našim predplatiteľom. V minulosti sme si napríklad vyskúšali tréning thajského boxu s Monikou Chochlíkovou a prežili deň vysokohorského nosiča. Ak sa ti naša práca páči, podporiť nás môžeš vstupom do klubu Refresher+.

Šampión „z konca sveta“

„Všetci hovoria, že ak chceš uspieť, musíš ísť do veľkomesta, ale umenie je uspieť z mesta, ktoré nikto nepozná,“ ozýva sa z reprákov môjho auta Garand, keď vchádzam do obce Skalité a môžem povedať, že jeho riadky mi pri žiadnej inej situácii nezneli trefnejšie. Ide totiž o dedinu, ktorá má iba päťtisíc obyvateľov. Päťtisíc obyvateľov a medzi nimi jedného majstra sveta, známeho aj za veľkou mlákou.

Kľukaté cestičky lemované krásnou prírodou ma dovedú až k jedinej posilňovni široko ďaleko, v ktorej trénuje. Nemusím dlho čakať a objaví sa aj on sám. Nižší, ale za to svalnatý chlapík mi zdvorilo podá ruku. Predstaví sa ako Peter a vezme ma do gymu, kde sa pripravuje na ďalší zápas.

Peter Aligátor Truchlík. Zdroj: Archív Peter Truchlík

Na prvý dojem vyzerá skutočne nebezpečne, rovnako ako jeho bojová prezývka „Aligátor“. Keď však prehodíme niekoľko slov, zisťujem, že je vlastne pohodový, mierumilovný chlapík so silnou vášňou pre šport. Už z našich prvých dialógov sa totiž dozvedám, že cvičenie bolo jeho pasiou dávno predtým než objavil slap fighting.