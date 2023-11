6 typov kabátov, ktoré túto zimu uvidíš v každom jednom obchode

Aktuálnu sezónu si na svoje prídu milovníčky extravagancie aj klasických línií. Najväčšie kabátové trendy totiž vyzdvihujú eleganciu, veľa kožušiny, ale aj štýl, ktorý kedysi nosili piloti. Pre ktorý z nich sa rozhodneš?

Ak vie niečo v chladných zimných mesiacoch zahriať lepšie ako vianočný punč, je to práve dokonalý statement kabát. Favorit ženského šatníka sa však vyberá ťažko! Tento lichotivý a praktický kúsok odevu nie je totiž len ochranným štítom pred chladom, ale aj výrazom osobného štýlu a elegancie. Jeho výber tak treba poriadne premyslieť.

V známych e-shopoch svetových značiek, ale aj kamenných predajniach sme pre teba ulovili šesť typov kabátov, ktoré túto zimnú sezónu uvidíš úplne všade. Ak si doteraz nenašla ten pravý, s naším shopping listom máš (pravdepodobne) vyhraté.

1. Aviator štýl

Hoci je umelá kožušina neustále trendy aj po celej ploche kabátov (viac si prečítaš nižšie), jedným z najväčších hitov sezóny sú práve kožené, koženkové alebo semišové modely s kožušinovým lemom či podšívkou. Takýto detail z umelého materiálu alebo ovčej vlny najčastejšie nájdeme v oblasti goliera, vreciek či na zakončení rukávov.

Štýl, ktorý zaplavuje obchody a internetové e-shopy svetových značiek, čerpá inšpiráciu z takzvanej aviator jacket – bundy navrhnutej pre pilotov počas prvej svetovej vojny. Jej dizajnom sa nedávno vo svojich kolekciách inšpirovali Victoria Beckham, Totême, ale aj Bershka, Zara či NA-KD, ktoré ti túto zimu ponúkajú brutálne štýlovky.





Ak chceš byť túto sezónu trendy, inšpiruj sa Katy Perry. Zdroj: Getty Images/Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images

V rámci farebného zladenia azda neexistujú hranice, jedno je však isté. Kabát inšpirovaný aviator štýlom dokážeš perfektne zladiť k pletenému svetru, koženým legínam, baggy džínsom, ale aj šatám. Pokojne sa však môžeš inšpirovať aj Katy Perry, ktorá k svojmu statement kabátu zladila vysoké lodičky. Spevácka hviezda však nezabudla ani na elegantný účes a lichotivý mejkap, čo jej pridalo na elegancii. Je len na tebe, aký dojem chceš zanechať, avšak aj pri tomto trende platí, že staviť na detaily sa oplatí.

2. Výrazné farby

Aj keď sa na jeseň a zimu väčšina rozhoduje skôr pre zemité odtiene, podľa portálu Vogue máš tento rok šancu zabodovať aj s výraznou farebnou paletou. Neveríš? Veď pozri, ako to na fotke nižšie svedčí talianskej blogerke Chiare Ferragni, ktorá sa s týmto vydareným stylingom pochválila na svojom Instagrame.

Farby v šatníku ti rovnako odporúčajú značky Max Mara, UGG či NA-KD, ktoré majú v ponuke široké spektrum možností a štýlov. Okrem populárnej kožušiny v ich kolekciách nájdeš farebné kabáty z flísu, vlny, kože, pleteniny či kašmíru.





Farby v šatníku miluje aj známa talianska influencerka Chiara Ferragni. Ružový kožušinový kabát predviedla len nedávno na svojom Instagrame. Zdroj: Instagram/Chiara Ferragni



S farebným statement kúskom, aký je tento, sa už na zvyšok outfitu zrejme nikto nepozrie. Svoj výber preto poriadne premysli aj podľa toho, ktorá z farieb či farebných odtieňov sa ti najviac hodí. Článok o farebnej typológii sme ti priniesli tu aj s podrobným postupom, ako si do šatníka vybrať správnu farebnú paletu. Ak si hľadala trend, s ktorým skutočne zažiariš, gratulujeme. Práve si ho našla.

3. Elegantné maxi kabáty

Vravíme to dnes, povieme to aj o rok. Elegantný kabát je must have šatníka každej ženy. Sofistikovaná silueta, štruktúrované plecia a maxi dĺžka dokážu celý tvoj look vyniesť z nuly na stovku aj za pár sekúnd a zachrániť nejeden rýchly deň. Veď ak nevieš, čo na seba, stačí, ak siahneš po tomto statement kúsku. Nielenže na seba pripúta všetku pozornosť, v práci, ale aj v uliciach veľkomiest ti pomôže zanechať dojem, že si sa ráno predsa len (trochu) snažila.



Lookom Gigi Hadid ťa zároveň nabádame k experimentu. Tá svoj luxusný kúsok skombinovala s printovými nohavicami, so sneakersami, s farebnými doplnkami a modelkovským bunom. V uliciach New Yorku sa tak postarala o jeden zo svojich najlepších streetstylových lookov.





Elegantný kabát je must have každého šatníka. Zladiť ho však môžeš aj s odvážnejšími doplnkami a rôznorodými štýlmi. Inšpirovať sa môžeš napríklad outfitom Gigi Hadid. Zdroj: Getty Images/Gotham/GC Images

Aj keď nejde o žiadnu prelomovú novinku či módny hit, ktorý by lámal internety, v klasickom dvojradovom kabáte v maxi dĺžke zahliadneš tieto dni nejednu celebritu či blogerku. Okrem béžovej, bielej či sivej sa stále oplatí staviť aj na čiernu.

V prípade, že túžiš po elegancii, no preferuješ skôr ležérne siluety, zvoľ asymetrické modely s opaskom. Zaujímavým detailom, ktorý ťa môže upútať pri výbere, môže byť v tomto prípade aj riešenie goliera, štruktúra látky, jemné prešívanie či gombíky. Oči maj preto na stopkách.

4. Sexi zvieracie printy

V ponuke na obdobie jeseň – zima sú neprehliadnuteľné zvieracie vzory. Tie si však hype držia ešte od minulého roka, keď prerazili na zoznam trendov. Do tohtoročnej kolekcie ich zaradila aj luxusná značka Stella McCartney, ktorá na parížskom fashion weeku ohromila práve vzorovanými svetrami, doplnkami, no predovšetkým kabátmi.





Na extravaganciu v šatníku nedá dopustiť ani Kim Kardashian. V bordovom kabáte s imitáciou hadej kože sa ukázala v jesennom New Yorku. Zdroj: Getty Images/Gotham/GC Images



Na tých je stále trendy práve leopardí či zebrovaný vzor či imitácia hadej a krokodílej potlače. Podľa stylistky Audree Kate López sa však v prípade printov môžeme v zime 2023 pripraviť na netradičné kombinácie so semišom, s lakovanou či teľacou kožou. Zároveň však nič nepokazíš ani v prípade, že stavíš na overenú umelú kožušinu.



Aj keď tento trend nie je pre každého, milovníčky extravagancie a okázalosti si určite prídu na svoje. Ako vidíš na fotke vyššie, jeho veľkou fanúšičkou je aj Kim Kardashian. Podobné modely, ale aj veľa ďalších štýlov nájdeš napríklad v ponuke luxusnej značky Dries Van Noten a dostupnejších reťazcov COS či Topshop.

5. Kožušina s bonusom

Bez kabátov z umelej kožušiny si túto zimnú sezónu nevieme predstaviť. Avšak dôvod, prečo tento trend vidíme v roku 2023 naozaj radi, je, že naberá poriadne hravý twist. Hoci béžová, biela, sivá či hnedá kožušina azda nikdy nevyjdú z módy, podľa svetových značiek Ferragamo či Michael Kors sa pokojne môžeme odviazať s výraznejšími farbami. Moderná budeš s fialovou, bledomodrou, zelenou, ružovou či dokonca kráľovskou modrou.

Ďalšou vychytávkou, ktorú nemožno prehliadnuť v aktuálnej ponuke obchodov, sú kožušinové kabáty s opaskom. Práve tento spôsob zapínania zaručí elegantný vzhľad a zvýrazní ženské krivky.





Kabáty z nepravej kožušiny sú na zozname trendov aj tento rok. Či už zvolíš jemné zemité odtiene, alebo výraznejšie farby, v jesenných a zimných uliciach určite zažiariš. Na túto štýlovku stavila aj nemecká módna ikona Leonie Hanne. Zdroj: ONLY ME, Instagram/Leonie Hanne



Ak si však zástancom klasiky a radšej si ideš huňaté maxi kabáty, nezúfaj. Náš outfit check by si prešla aj s nimi. Oversize línie a asymetrické tvary totiž nikdy nevyzerajú lepšie ako v zime. Za pravdu nám dáva aj nemecká módna ikona Leonie Hanne, ktorá sa jedným takýmto modelom pochválila vo svojom instagramovom feede. My ti v našom shopping liste ponúkame viaceré varianty aj široké cenové rozpätie, ktoré poteší náročné čitateľky, ale aj shoppaholičky s budgetom.

6. Prešívané

Obdobie jeseň – zima bez prešívaných búnd a kabátov tu hádam ešte nebolo. Najmä tie s páperovou výplňou zvyčajne poskytujú výbornú tepelnú izoláciu, no zároveň sa im darí zachovať ľahkosť a vzdušnosť. To ich nositeľkám dáva nekonečné možnosti na aktívny život, ale aj rýchly deň v meste.

Prešívaný kabát ťa však v neposlednom rade zláka na pútavý dizajn. Okrem klasického lineárneho prešívania sme v sortimente známych značiek ako Reserved, Elisabetta Franchi či Mango našli aj populárne geometrické vzory. Dizajnéri sa s nimi pohrávajú na rôznorodých farebných či materiálových riešeniach a často aj v kombinácii s koženým lemom.

Prešívané kabáty sú hitom sezóny. Takáto textúra je obľúbená aj v hollywoodskych kruhoch či britskej kráľovskej rodiny. Zdroj: Instagram/Rosie Huntington Whiteley

Okrem toho, že je tento štýl už desaťročia populárny v kruhoch britskej kráľovskej rodiny (len nedávno sa v ňom opäť raz ukázala princezná Kate), nájdeš ho aj v šatníkoch hollywoodskych hviezd. Jeden z najštýlovejších lookov, ktorý si okamžite chceme zaradiť do šatníka, predviedla práve Rosie Huntington-Whiteley. V našom shopping liste ti ponúkame podobné, ale aj oveľa viac extravagantné modely.

