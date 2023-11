World of Warcraft bude mať 3 nové rozšírenia. Pozri si epický trailer, ktorý láka na nový svet

Prvé z nich by malo byť spustené už v roku 2024.

Podujatie BlizzCon odhalilo tri nové expanzie pre hru World of Warcraft, ktoré budú súčasťou epického príbehu Worldsoul Saga, informuje portál The Verge. Ako bude vyzerať ďalšia fáza WOW-ka, ti najlepšie odhalí kinematografický trailer na prvé z rozšírení The War Within, v ktorom pozorujeme rozhovor Thralla a Anduina. Spustené by malo byť už v roku 2024.

Ďalšie dve rozšírenia Midnight a The Last Titan budú dokopy tvoriť novú Worldsoul Sagu. Jej príbeh sa začína tým, že Horda a Aliancia spoločne pracujú na tom, aby zabránili ohrozeniu „samotného srdca Azerothu“.

Hráči sa v úvodnej kapitole príbehu – The War Within – budú musieť vydať na cestu cez doposiaľ nevídané podzemné svety plné skrytých zázrakov, ale aj nebezpečenstiev. Dostanú sa až do hlbín Nerubianskej ríše, kde zlomyseľný Harbinger zhromažďuje svoju armádu, aby zrazil Azeroth na kolená. Ochrániť ho môžeš aj ty.